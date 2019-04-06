رياضة | موعد مباراة برشلونة وأتليتكو مدريد يوم السبت 6 أبريل في الدوري الإسباني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة برشلونة وأتليتكو مدريد يوم السبت 6 أبريل في الدوري الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف نادي برشلونة، منافسه نادي أتليتكو مدريد، يوم السبت 6 أبريل في الساعة 8:45 مساءً، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة ال31 من بطولة الدوري الإسباني.

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية، عن إذاعة هذا اللقاء بين نادي برشلونة، ضد فريق أتليتكو مدريد في الدوري الإسباني عبر قناة بين سبورت 3 HD.

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ويرغب نادي برشلونة في الفوز بلقب بطولة الدوري الإسباني هذا الموسم، من أجل الحفاظ عليه للموسم الثاني على التوالي، وحسم البطولة مبكرا للتركيز في دوري أبطال أوروبا.

ويحتل فريق برشلونة المركز الأول في جدول ترتيب الليجا برصيد 70 نقطة، بينما يحل فريق أتليتكو مدريد في المركز الثاني برصيد 62 نقطة.

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة فريق برشلونة ضد نادي أتليتكو مدريد في الدوري الإسباني عبر البث الحي والمباشر على موقع الخليج 365 الرياضي.