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رياضة | مفاجآت نارية في تشكيلة برشلونة وأتلتيكو مدريد المتوقعة

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يستقبل فريق برشلونة الإسباني مساء اليوم نظيره فريق أتلتيكو مدريد بملعب الكامب نو بلقاء من العيار الثقيل ضمن مباريات الجولة 31 ببطولة الدوري.

نشرت صحيفة آس الإسبانية تشكيلة برشلونة المتوقعة وجاءت كالتالي:

حراسة المرمي: تير شتيجن

خط الدفاع: ألبا، بيكيه، لينجليت، سيميدو

خط الوسط: راكيتيتش، بوسكيتس، سيرجي روبيرتو

خط الهجوم: ، سواريز، كوتينيو

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فيما جاءت تشكيلة أتلتيكو مدريد المتوقعة كالتالي:

حراسة المرمي: أوبلاك

خط الدفاع: أرياس، خيمينيز، جودين، لويس

خط الوسط: توماس، روديغو، ساؤول، كوكي

خط الهجوم: كوستا، جريزمان

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