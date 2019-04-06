رياضة | مفاجآت نارية في تشكيلة برشلونة وأتلتيكو مدريد المتوقعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجآت نارية في تشكيلة برشلونة وأتلتيكو مدريد المتوقعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستقبل فريق برشلونة الإسباني مساء اليوم نظيره فريق أتلتيكو مدريد بملعب الكامب نو بلقاء من العيار الثقيل ضمن مباريات الجولة 31 ببطولة الدوري.

نشرت صحيفة آس الإسبانية تشكيلة برشلونة المتوقعة وجاءت كالتالي:

حراسة المرمي: تير شتيجن

خط الدفاع: ألبا، بيكيه، لينجليت، سيميدو

خط الوسط: راكيتيتش، بوسكيتس، سيرجي روبيرتو

خط الهجوم: ميسي، سواريز، كوتينيو

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فيما جاءت تشكيلة أتلتيكو مدريد المتوقعة كالتالي: