رياضة | إقبال كثيف في إختبارات "أفريكانو سيمو سبورت" لإكتشاف الموهوبين بالمنوفية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إقبال كثيف في إختبارات "أفريكانو سيمو سبورت" لإكتشاف الموهوبين بالمنوفية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت إختبارات شركة "أفريكانو سيمو سبورت" التي أجريت على ملعب مركز شباب تلا بالمنوفية، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، إقبالا كثيفا، من الأشبال والناشئين من عمر 10 سنوات إلى 18 سنة، بحضور ياسر رضوان نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، ومحمد حسن لاعب الزمالك والترسانة الأسبق، ومدير مشروع Top Talent لإكتشاف الموهوبين.

وتواجد خلال الإختبارات ما يقرب من 500 لاعب، وقع الإختيار على أكثر من 80 موهبة، ليتأهلوا للمشاركة في المرحلة الثانية للإختبارات التي ستجرى في القاهرة خلال المرحلة القادمة.

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وحضر الإختبارات خالد العرفي رئيس مجلس مدينة تلا، والأحمدي عبد الغفار رئيس مجلس إدارة مركز شباب تلا، وأحمد جبر وكيل مديرية الشباب والرياضة، ومحمد شيحة، معاون المديرية، ومنى المليجي مقرر المجلس القومي للمرأه، وجمال السقا مسؤل اللجنة الإعلامية للإختبارات بالمنوفية، وعماد سرور المدير الفني لتلا، والمدربان سمير شوقي، وأحمد فيلكس.

وقام محمد حسن مدير المشروع بتكريم الحضور بتسليمهم دروع تذكارية تقديرا لتواجدهم خلال فترة الإختبارات.

وأجريت الإختبارات في منتصف الملعب بمشاركة 6 مدربين، ومدرب حراس مرمى، على مدار 4 ساعات، وسط أجواء رائعة، وتنظيم جيد، ومن المقرر أن تحدد الشركة موعد الإختبارات القادمة التي ستجرى على ملعب مركز شباب قويسنا.