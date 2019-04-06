رياضة | إبراهيم سعيد : الدوري المصري فقد بريقه والوكلاء سبب فساد كرة القدم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إبراهيم سعيد : الدوري المصري فقد بريقه والوكلاء سبب فساد كرة القدم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح إبراهيم سعيد نجم الزمالك السابق بأن الدوري المصري فقد بريقه وأصبح يحتل مركز سئ وسط ترتيب باقي الدوريات العربية.

وقال سعيد في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر :"الدوري السعودي رقم واحد في المنطقة العربية، أيضاً الدوري المغربي من الدوريات المميزة والدوريين التونسي والكويتي باتوا من الدوريات القوية أما الدوري المصري ففقد بريقه وأصبح في المركز التاسع أو العاشر".

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واضاف سعيد : " محمود علاء كان يستطيع المشاركة في مباراة القمة لو كانت لديه الرغبة في ذلك لأن أي لاعب حتى لو مصاب ولديه الرغبة في المشاركة فإنه سيشارك وهذا ما حدث مع وائل جمعه كثيراً مع الأهلي ومعي شخصياً في بطولة أمم أفريقيا 2008 عندما أصبت بقطع في الرباط".