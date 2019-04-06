رياضة | إبراهيم سعيد يهاجم مدرب الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إبراهيم سعيد يهاجم مدرب الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد إبراهيم سعيد نجم الزمالك السابق أن مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي يفتقد للخبرات الأفريقية مع الفريق.

وقال سعيد في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر : " مواجهة الأهلي وصن داونز صعبة للغاية لأن لاسارتي لا يمتلك أي خبرات أفريقية مع الفريق واتوقع فوز الأهلي رغم صعوبة المباراة".

وأضاف :"مواجهة الزمالك وحسنية أغادير صعبة ولكن الزمالك يمتلك مجموعة رائعة من اللاعبين".

واختتم سعيد تصريحاته قائلاً : " اللاعبين من نوعية فرجاني ساسي لم توجد في الزمالك منذ اعتزال حازم إمام".