رياضة | موعد مباراة الأهلي وصن داونز اليوم السبت 6 أبريل في دوري أبطال أفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الأهلي وصن داونز اليوم السبت 6 أبريل في دوري أبطال أفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحل النادي الأهلي ضيفاً ثقيلاً على صن داونز الجنوب إفريقي وذلك عصر اليوم السبت والموافق 6 أبريل 2019 في إطار مباراة ذهاب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويلتقي نادي صن داونز مع الأهلي المصري على ملعب لوفتوس فيرسفيلد عصر اليوم السبت في تمام الساعة 3:00 بتوقيت مدينة القاهرة و4:00 بتوقيت مكة المكرمة و5:00 بتوقيت دولة الإمارات.

وكان النادي الأهلي قد تأهل إلى ربع النهائي بعد تصدر مجموعته برصيد 10 نقاط بينما يأتي خلفه سيمبا التنزاني برصيد 9 نقاط.

Advertisements

وتأهل صن داونز إلى هذا الدور بعدما جاء في المركز الثاني بالمجموعة الأولى برصيد 10 نقاط متساوياً مع الواد المغربي في عدد النقاط.

وستكون مباراة الأهلي مع صن داونز الجنوب أفريقي في دوري أبطال أفريقيا مذاعة عبر البث المباشر والحي على قناة بي إن سبورت 1 HD بتعليق محمد الكواليني.

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي في دوري أبطال أفريقيا عبر البث المباشر على موقع الخليج 365 الرياضي ومتابعة لأبرز أحداث اللقاء.