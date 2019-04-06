رياضة | ضربة قوية لمدافع برشلونة قبل ساعات من معركة أتلتيكو مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضربة قوية لمدافع برشلونة قبل ساعات من معركة أتلتيكو مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى مدافع فريق برشلونة الإسباني ضربة قوية قبل ساعات من خوض لقاء أتلتيكو مدريد في الجولة 31 ببطولة الدوري في ملعب الكامب نو.

افادت صحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية، أن فالفيردي قرر استبعاد فيرمايلين من قائمة برشلونة أمام أتلتيكو مدريد بسبب الإصابة التي عاني منها في الساعات الماضية.

ويعاني فيرمايلين من إنزعاجات في أوتار الركبة ابعدته عن المشاركة في التدريبات اليوم، ليقرر على آثرها فالفيردي استبعاده من حسابات لقاء أتليتكو مدريد.

Advertisements

ويعاني فيرمايلين من قلة المشاركة مع برشلونة منذ 16 فبراير بسبب الإصابة العضلية على مستوي ربلة الساق اليمني، ولكنه بعد ذلك حصل على التصريح الطبي ليشارك مع منتخب بلجيكا أمام قبرص.

وعندما عاد إلى برشلونة لم تواجد في قائمة الديربي أمام إسبانيول، ولكنه سافر مع الفريق في مباراة فياريال الماضية ولكنه خرج من القائمة في اللحظات الأخيرة.

وكان من المنتظر دخول فيرمايلين القائمة اليوم لمواجهة أتلتيكو مدريد لكنه اشتكي من الإصابة ليقرر الفريق الطبي إراحته.