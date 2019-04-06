رياضة | ماينز يكتسح فرايبورج بالدوري الألماني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماينز يكتسح فرايبورج بالدوري الألماني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
صعق ماينز ضيفه فرايبورج بخماسية نظيفة في مباراة الجولة 28 بالدوري الألماني الممتاز لكرة القدم، التي أقيمت على ملعب أوبيل أرينا، اليوم الجمعة.
وبهذه النتيجة رفع ماينز رصيده إلى 33 نقطة في المركز الثاني عشر بينما توقف رصيد فرايبورج عند 32 نقطة في المركز الثالث عشر.
افتتح جان بول بويتيس النتيجة لأصحاب الأرض في الدقيقة 20، وأحرز جان فليب ماتيا ثلاثية في شباك الضيوف، في الدقائق 25، و33، و77، وعزز كريم أونيسيو النتيجة في الدقيقة 73.
وبهذه النتيجة رفع ماينز رصيده إلى 33 نقطة في المركز الثاني عشر بينما توقف رصيد فرايبورج عند 32 نقطة في المركز الثالث عشر.