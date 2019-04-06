رياضة | ماينز يكتسح فرايبورج بالدوري الألماني

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صعق ماينز ضيفه فرايبورج بخماسية نظيفة في مباراة الجولة 28 بالدوري الألماني الممتاز لكرة القدم، التي أقيمت على ملعب أوبيل أرينا، اليوم الجمعة.

افتتح جان بول بويتيس النتيجة لأصحاب الأرض في الدقيقة 20، وأحرز جان فليب ماتيا ثلاثية في شباك الضيوف، في الدقائق 25، و33، و77، وعزز كريم أونيسيو النتيجة في الدقيقة 73.