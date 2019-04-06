انت الان تتابع وليد سليمان يتحدث عن خلافاته مع مارتن يول ولاسارتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:أحمد سعيد ٠٦ أبريل ٢٠١٩ - ٠١:٢٢ ص
وليد سليمان
علق وليد سليمان، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على فترة تولي مارتن يول، المدير الفني السابق للأحمر قيادة الفريق قائلًا: «مارتن يول عندما تولى مسئولية الأهلي كنت غائبًا عن الفريق للإصابة، وبعد ذلك عدت وشاركت». وأضاف سليمان خلال لقائه ببرنامج «سهرة» المُذاع عبر قناة «الأهلي»: «ألوم الجهاز المعاون لأنه يعلم إمكاناتي، ومارتن يول كان يستبعدني من التقسيمة خلال التدريبات وهذا لم يحدث في تاريخي». وتابع: «جلست مع مارتن يول، وأبلغني بأنني رقم ثلاثة في مركزي وقال لي لو غير راض ارفع أيديك، وبعد هذه الجلسة أصبحت أتدرب داخل النادي وخارجه».
وواصل: «بعد ذلك شاركت في المباريات وأثبت نفسي واعتذر لي مارتن يول أمام اللاعبين، ولم تحدث أي مشكلة بيني وبينه نهائيا». وتابع: «مارتن لاسارتي، المدير الفني الحالي للأهلي علاقته جيدة بكل اللاعبين، ويعمل على الجانب النفسي والتحفيزي وأضاف للفريق، وتم تدعيمه بجانب عودة المصابين، عكس كارتيرون
وواصل: «بعد ذلك شاركت في المباريات وأثبت نفسي واعتذر لي مارتن يول أمام اللاعبين، ولم تحدث أي مشكلة بيني وبينه نهائيا».
وتابع: «مارتن لاسارتي، المدير الفني الحالي للأهلي علاقته جيدة بكل اللاعبين، ويعمل على الجانب النفسي والتحفيزي وأضاف للفريق، وتم تدعيمه بجانب عودة المصابين، عكس كارتيرون الذي لم يحالفه التوفيق».
وأضاف: «علاقتي بمارتن لاسارتي جيدة وغير صحيح ما يقال إن هناك مشكلات بيني وبينه أو إنني تشاجرت معه في يوم من الأيام».
وبسؤاله عن رايه في كارتيرون رد وليد سليمان: «مدرب مختلف تمامًا على المستوى الإنساني والشخصي، ويهتم باللاعب أسريًا، وأرسلت له تهنئة بعد فوزه بكأس السوبر الإفريقي أمام الترجي التونسي وشرف لي أنني عملت معه».
كانت هذه تفاصيل خبر وليد سليمان يتحدث عن خلافاته مع مارتن يول ولاسارتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.