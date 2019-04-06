انت الان تتابع وليد سليمان يتحدث عن خلافاته مع مارتن يول ولاسارتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد سعيد ٠٦ أبريل ٢٠١٩ - ٠١:٢٢ ص

وليد سليمان

علق وليد سليمان، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على فترة تولي مارتن يول، المدير الفني السابق للأحمر قيادة الفريق قائلًا: «مارتن يول عندما تولى مسئولية الأهلي كنت غائبًا عن الفريق للإصابة، وبعد ذلك عدت وشاركت». وأضاف سليمان خلال لقائه ببرنامج «سهرة» المُذاع عبر قناة «الأهلي»: «ألوم الجهاز المعاون لأنه يعلم إمكاناتي، ومارتن يول كان يستبعدني من التقسيمة خلال التدريبات وهذا لم يحدث في تاريخي». وتابع: «جلست مع مارتن يول، وأبلغني بأنني رقم ثلاثة في مركزي وقال لي لو غير راض ارفع أيديك، وبعد هذه الجلسة أصبحت أتدرب داخل النادي وخارجه».

وواصل: «بعد ذلك شاركت في المباريات وأثبت نفسي واعتذر لي مارتن يول أمام اللاعبين، ولم تحدث أي مشكلة بيني وبينه نهائيا». وتابع: «مارتن لاسارتي، المدير الفني الحالي للأهلي علاقته جيدة بكل اللاعبين، ويعمل على الجانب النفسي والتحفيزي وأضاف للفريق، وتم تدعيمه بجانب عودة المصابين، عكس كارتيرون

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