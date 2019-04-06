انت الان تتابع ميدو يوجه رسالة لأحمد فتحي ويكشف سر عدم تألق الشحات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:أحمد سعيد ٠٦ أبريل ٢٠١٩ - ٠١:١٣ ص
حسين الشحات
علق أحمد حسام ميدو، مدرب الوحدة السعودي السابق، على مستوى حسين الشحات لاعب الأهلي، الذي انتقل لصفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادمًا من فريق العين الإماراتي في صفقة تخطت قيمتها 100 مليون جنيه مصري ليصبح أغلى لاعب محلي. وقال ميدو خلال تصريحاته في برنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "الحدث اليوم": أنا مقتنع جدًا بقدرات حسين الشحات، لاعب هايل جدًا، ومقدر حجم الضغوط التي يتعرض لها منذ انتقاله للأهلي، وأعتقد إن إدارة النادي هي المسؤولة عن الضغط الذي تعرض له اللاعب ".
ويرى ميدو أن الإعلان عن المقابل المالي الضخم لصفقة الشحات، وتباهي إدارة الأهلي بالرقم الذي تم دفعه للحصول على خدماته أمر خاطئ، موضحًا أن في الدوري الإنجليزي يوجد العديد من الصفقات التي لا يتم الإعلان عن قيمتها لتجنب مثل هذه الأمور. وواصل:" أتمنى من حسين الشحات أن يتحرر من الضغوط لأن أنا مؤمن جدًا
ويرى ميدو أن الإعلان عن المقابل المالي الضخم لصفقة الشحات، وتباهي إدارة الأهلي بالرقم الذي تم دفعه للحصول على خدماته أمر خاطئ، موضحًا أن في الدوري الإنجليزي يوجد العديد من الصفقات التي لا يتم الإعلان عن قيمتها لتجنب مثل هذه الأمور.
وواصل:" أتمنى من حسين الشحات أن يتحرر من الضغوط لأن أنا مؤمن جدًا بقدراته، وعليه أن يعود لسابق عهده ويتألق من جديد".
وبسؤاله عن هل يتقبل احمد فتحي المشاركة في عدد مباريات اقل بعد تألق محمد هاني أجاب ميدو قائلًا:" فتحي لاعب كبير والكل يعلم قدراته، لكن فكرة خوضه كل المباريات في ظل تقدمه في السن أصبحت صعبة، وعليه أن يقبل الجلوس إحتياطيًا والمشاركة على فترات، أما إذا كان يريد اللعب اساسيًا عليه أن يرحل من الأهلي ويذهب لأحد أندية الوسط ويتحرر من ضغوط المباريات والمنافسة على البطولات.
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