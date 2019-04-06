انت الان تتابع 5 أرقام في هدف «صلاح» الرائع أمام ساوثهامبتون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:أحمد سعيد ٠٥ أبريل ٢٠١٩ - ١١:٠٨ م
محمد صلاح
نجح الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول في تسجيل هدف عالمي في شباك فريق ساوثهامبتون الإنجليزي، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الأسبوع الثالث والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز. وقلب ليفربول الطاولة على نظيره ساوثهامبتون، للفوز بثلاثة أهداف لهدف، بعدما كان متأخرًا بهدف دون رد، ليرفع الريدز رصيده إلى 82 نقطة، ويرتقي للصدارة مؤقتًا بفارق نقطتين عن السيتي، بينما تجمد رصيد ساوثهامبتون عند 33 نقطة في المركز السادس عشر.
- محمد صلاح احتاج 572 دقيقة لكي يكسر صيامه التهديفي ويعود للتهديف في شباك ساوثهامبتون. - غاب محمد صلاح 55 يومًا عن التسجيل بعد فشله في هز شباك فرق مانشستر يونايتد وواتفورد وإيفرتون وبيرنلي وفولهام وتوتنهام في الدوري الإنجليزي، بجانب مباراتي بايرن ميونيخ الألماني في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا،
- محمد صلاح احتاج 572 دقيقة لكي يكسر صيامه التهديفي ويعود للتهديف في شباك ساوثهامبتون.
- غاب محمد صلاح 55 يومًا عن التسجيل بعد فشله في هز شباك فرق مانشستر يونايتد وواتفورد وإيفرتون وبيرنلي وفولهام وتوتنهام في الدوري الإنجليزي، بجانب مباراتي بايرن ميونيخ الألماني في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، وسجل محمد صلاح آخر هدف له مع ليفربول في شباك بورنموث في التاسع من فبراير الماضي.
- هدف محمد صلاح هو الهدف رقم 50 له في الدوري الإنجليزي مع ليفربول.
- أسرع لاعب في تاريخ ليفربول يصل للهدف رقم 50 بعد 69مباراة ليتفوق على فيرناندو توريس الذي أحرز هذا العدد في 72 لقاء ولويس سواريز في 86 مباراة.
- صلاح في البريميرليج هو ثالث أسرع لاعب يصل لـ50 هدفًا بعد آلان شيرار مع بلاكبيرن في 66 لقاء ورود فان نيستلروي مع مانشستر يونايتد في 68 لقاء.
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