انت الان تتابع 5 أرقام في هدف «صلاح» الرائع أمام ساوثهامبتون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد سعيد ٠٥ أبريل ٢٠١٩ - ١١:٠٨ م

محمد صلاح

نجح الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول في تسجيل هدف عالمي في شباك فريق ساوثهامبتون الإنجليزي، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الأسبوع الثالث والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز. وقلب ليفربول الطاولة على نظيره ساوثهامبتون، للفوز بثلاثة أهداف لهدف، بعدما كان متأخرًا بهدف دون رد، ليرفع الريدز رصيده إلى 82 نقطة، ويرتقي للصدارة مؤقتًا بفارق نقطتين عن السيتي، بينما تجمد رصيد ساوثهامبتون عند 33 نقطة في المركز السادس عشر.

- محمد صلاح احتاج 572 دقيقة لكي يكسر صيامه التهديفي ويعود للتهديف في شباك ساوثهامبتون. - غاب محمد صلاح 55 يومًا عن التسجيل بعد فشله في هز شباك فرق مانشستر يونايتد وواتفورد وإيفرتون وبيرنلي وفولهام وتوتنهام في الدوري الإنجليزي، بجانب مباراتي بايرن ميونيخ الألماني في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا،

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