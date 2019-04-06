انت الان تتابع ميدو: صلاح أخطأ.. وماني الأقرب لأفضل لاعب في إفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:أحمد سعيد ٠٦ أبريل ٢٠١٩ - ١٢:٣٢ ص
محمد صلاح
دافع أحمد حسام ميدو، مدرب فريق الوحدة السعودي عن الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، بعد تصريحات الأخير عن أنه الأفضل عربيًا ومصريًا وإفريقيًا، معلقًا: «صلاح لاعب كبير لكنه أخطأ في تصريحاته ومن المؤكد أنه لم يقصد الإساءة لأحد». وقال ميدو، خلال حديثه ببرنامج «90 دقيقة» المذاع على قناة «الحدث اليوم»: «قلت في العديد من الأستوديوهات الإنجليزية ومن بينها "سكاي سبورت" إن محمد صلاح سيسجل 25 هدفًا في الموسم، لكن صعب أن يكرر ما فعله في الموسم الماضي، ومن وجهة نظري أرى أن صلاح يقدم موسمًا جيدًا».
وتابع: «أتمنى من الناس يرفعوا الضغوط من على محمد صلاح، وتصريحه بأنه الأفضل غير موفق لكنه لم يسئ لأحد، ومن حقه أن يرى أنه الأفضل، وهو نوع من التحفيز لنفسه، وتبقى المشكلة إن الناس بتركز معاه أكثر من اللازم». وواصل ميدو: «لو كنت مكان الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد،
وتابع: «أتمنى من الناس يرفعوا الضغوط من على محمد صلاح، وتصريحه بأنه الأفضل غير موفق لكنه لم يسئ لأحد، ومن حقه أن يرى أنه الأفضل، وهو نوع من التحفيز لنفسه، وتبقى المشكلة إن الناس بتركز معاه أكثر من اللازم».
وواصل ميدو: «لو كنت مكان الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد، سأبيع الويلزي كريستيان بيل وأضم محمد صلاح لأنه لاعب أشول يجيد الدخول في العمق والتسديد على المرمى وتسجيل الأهداف».
وأضاف: «البعض يتحدث عن أنه لا يجيد التعامل مع السوشيال ميديا لكنني أرى أنه يتعامل بشكل جيد».
وبسؤاله عن إمكانية تتويج السنغالي ساديو ماني بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا، أجاب ميدو : «أعتقد أنه الأقرب إذا استمر على هذا المستوى».
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