انت الان تتابع أول تعليق من أبوتريكة على هدف محمد صلاح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٠٥ أبريل ٢٠١٩ - ١١:٥٣ م

أبوتريكة

يرى محمد أبو تريكة نجم المنتخب الوطني والنادي الأهلي السابق أن محمد صلاح أحرز هدفاً ولا أروع وصعب للغاية على حارس المرمى، ويحسد فيه على هدوء أعصابه في هذه المرحلة التي ابتعد فيها عن التهديف موضحاً أنها ثقة اللاعبين الكبار في أنفسهم. ونجح ليفربول في الفوز على ساوثهامبتون بنتيجة 3-1 في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات الأسبوع الـ33 من الدوري الإنجليزي الممتاز. ليرفع الريدز رصيده إلى 82 نقطة، ويرتقي للصدارة مؤقتًا بفارق نقطتين عن السيتي، بينما تجمد رصيد ساوثهامبتون عند 33 نقطة في المركز السادس عشر.

وتابع أبو تريكة أثناء تحليله مباراة ليفربول الإنجليزي مع ساوثهامبتون، التي انتهت بفوز الريدز بثلاثة أهداف مقابل هدف قائلاً: "التسرع يجعل اللاعب في بعض الأوقات يتصرف بثقة أقل، لكن محمد صلاح لم يكن متسرعا على الإطلاق، كان واثقًا من نفسه وتعامل بشكل مميز على الرغم من انطلاقته بأقصى سرعة ولمسافة طويلة،

وتابع أبو تريكة أثناء تحليله مباراة ليفربول الإنجليزي مع ساوثهامبتون، التي انتهت بفوز الريدز بثلاثة أهداف مقابل هدف قائلاً: "التسرع يجعل اللاعب في بعض الأوقات يتصرف بثقة أقل، لكن محمد صلاح لم يكن متسرعا على الإطلاق، كان واثقًا من نفسه وتعامل بشكل مميز على الرغم من انطلاقته بأقصى سرعة ولمسافة طويلة، مع ملاحظة أن المارثون الذي خاضه كان في نهاية المباراة أيضا".

وشدد أبوتريكة على أن صلاح قطع مسافة طويلة للغاية وبذل مجهودا مضاعفًا قبل التسديد، ورغم ذلك سدد بكل إتقان وثقة على يسار حارس مرمى ساوثهامبتون.

واختتم: " محمد صلاح يصل إلى الهدف الثامن عشر في الدوري الإنجليزي ورغم ذلك يقولون أنه سيء هذا الموسم، وهذا يوضح القيمة الكبيرة التي وصل لها نجم المنتخب المصري وفخر العرب".