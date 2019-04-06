انت الان تتابع ميدو يجيب.. أيهما أفضل حسام غالي أم فرجاني ساسي؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٠٦ أبريل ٢٠١٩ - ١٢:١٦ ص

فرجاني ساسي

أكد أحمد حسام ميدو المدير الفني السابق للزمالك والإسماعيلي والوحدة السعودي أن الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب الزمالك، أفضل هذا الموسم في الدوري المصري، موضحًا أنه يقدم مستويات ولا أروع مع الفريق منذ انتقاله قادمًا من نادي النصر السعودي. وتابع ميدو خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج الدقيقة 90 الذي يذاع على قناة الحدث اليوم قائلًا: " فرجاني لاعب ممتع يقدم كرة جميلة، وأعتقد أنه مازال لديه الكثير لتقديمه مع الزمالك في المباريات المقبلة". وبسؤاله عن رأيه هل فرجاني ساسي أفضل من حسام غالي نجم الأهلي السابق أجاب ميدو قائلاً: " فرجاني ليس أفضل من غالي".

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وأضاف أحمد حسام ميدو : "الفروق بين اللاعب المصري والسعودي بسيطة، لكن اللاعبين الأجانب يحصلون على رواتب عالية، راتب مهاجم الوحدة 5 ملايين دولار سنويًا ما يعد ميزانية عدد من الأندية المصرية".وتابع: "من الظلم أن يتم الحكم على تجربة الوحدة بأنها الأفضل في مسيرتي كمدرب، لأن الإسماعيلي قدم أفضل كرة تحت قيادتي