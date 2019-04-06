انت الان تتابع بطولة إفريقيا للطائرة.. صعود الأهلي وسموحة لدور الـ8 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

في اليوم الرابع لبطولة إفريقيا للأندية الأبطال لكرة الطائرة رجال، نجح الأهلي وسموحة السويحلي وأساريه الليبي واتحاد مصراطة في التأهل لدور الثمانية من عمر البطولة.

اختتم اليوم الرابع لبطولة إفريقيا للأندية للكرة الطائرة رجال، التي تقام بمقر النادي الأهلي بالجزيرة، وتستمر فعالياتها حتى يوم 11 أبريل المقبل، بتأهل الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي إلى دور الثمانية ببطولة إفريقيا للأندية الأبطال، التي تقام بمقر النادي الأهلي بالجزيرة، بعدما تمكن من التغلب على فريق الشرطة البوتسواني بنتيجة ثلاثة أشواط دون رد. وقدم الأهلي عرضا قويا وحقق الفوز بثلاثة أشواط نظيفة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 25-8 و25-13 و25-7،

وفي نفس المجموعة حقق فريق أهلي طرابلس فوزه الثاني خلال مشواره ببطولة إفريقيا للأندية للكرة الطائرة، المقامة حاليا بمقر الأهلي بالجزيرة.وتغلب أهلي طرابلس على إنجيس الإيفواري بنتيجة 3-0 في عدد الأشواط. وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: (25-11، 25-13، 25-20). المجموعة الثانية تأهل فريق سموحة للكرة الطائرة

وفي نفس المجموعة حقق فريق أهلي طرابلس فوزه الثاني خلال مشواره ببطولة إفريقيا للأندية للكرة الطائرة، المقامة حاليا بمقر الأهلي بالجزيرة.وتغلب أهلي طرابلس على إنجيس الإيفواري بنتيجة 3-0 في عدد الأشواط.وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: (25-11، 25-13، 25-20).المجموعة الثانية

تأهل فريق سموحة للكرة الطائرة لدور الـ 8 ببطولة إفريقيا للأندية الأبطال، بعد التغلب على فريق جامعة أوغندا بنتيجة 3 أشواط نظيفة.

وتمكن فريق سموحة من إنهاء الشوط الأول لصالحه بنتيجة 25-14، قبل أن يواصل تفوقه وينهى الشوط الثاني بنتيجة 25-13، وجاء الشوط الثالث الحاسم لصالح الفريق السكندري بنتيجة 25-21.

وانضم اتحاد مصراطه الليبي إلى ركب الفرق المتأهلة لدور الثمانية، بعدما فاز الفريق الليبي على منافسه جندميري من مدغشقر ضمن منافسات اليوم الرابع للبطولة بنتيجة 3-1 في عدد الأشواط.

وبالرغم من فوز بطل مدغشقر بالشوط الأول بنتيجة 25-21، لكن فريق مصراطه الليبي عاد للمباراة وفاز بثلاثة أشواط متتالية بنتيجة 25-21، 25-22، 25-17.

وبهذا الفوز رفع سموحة رصيده من النقاط إلى 9 وفي انتظار مواجهة أمام فريق اتحاد مصراطة لحسم صدارة المجموعة، بعدما ضمن الفريقان التأهل لدور الـ 8 ببطولة أفريقيا للكرة الطائرة.

المجموعة الثالثة

نجح فريق ولايتا ديتشا الإثيوبي في الفوز بمباراة دراماتيكية على روكينزو البوروندي، ويعد هذا الفوز هو انتصار تاريخي ثان للفريق الإثيوبي في بطولة إفريقيا للاندية للأبطال.

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وتأخر ولايتا ديتشا في المباراة بعد خسارته لأول شوطين أمام روكينزو البوروندي، حيث خسر الأول بنتيجة 20-25، والثاني بنتيجة 17-25، ليعود الفريق الإثيوبي ويفوز بالشوط الثالث بنتيجة 25-21، والرابع بنتيجة 25-16، ليتعادلا في النتيجة 2-2، ثم يفوز بالخامس بنتيجة 15-12.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد ولايتا ديتشا إلى إلى 5 نقاط في المركز الرابع ، بينما أصبح روكينزو الرواندي في المركز السادس والأخير بدون نقاط.

ويتبقى لولايتا ديتشا مواجهة أخيرة في دور المجموعات مع فاب الكاميروني.

المجموعة الرابعة

تمكن فريق نيمو ستار الأوغندي من التأهل إلى دور الثمانية ببطولة إفريقيا للأندية بعد تغلبه على فاج الغيني، وحقق الفريق الأوغندي أربعة انتصارات من أصل 4 مباريات خاضها الفريق خلال مشواره بدور المجموعات، ليكون أول المتأهلين لدور الثمانية بالبطولة ويتبقى له مواجهة مع أساريا الليبي في ختام الدور الأول.

وفاز نيمو ستار الأوغندي على فاج الغيني بسهولة وجاءت نتائج الأشواط كالتالي:(25-13، 25-13، 25-16).

ولحق فريق أساريا الليبي بنيمو ستار الأوغندي إلى دور الثمانية عن المجموعة الرابعة، وتأهل الفريق الليبي بعد تغلبه على مونجازا الكونغولي بنتيجة 3-1 في عدد الأشواط، وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: (25-16، 21-25، 25-11، 25-19).

على جانب آخر، في نفس المجموعة تغلب الخدمات العامة الكيني على جامعة زيمبابوي بنتيجة 3-0 في عدد الأشواط.

وفاز الفريق الكيني بثلاثة أشواط وجاءت نتائجها كالتالي :(25-11، 25-14، 25-18).

وبهذه النتائج ارتفع رصيد أساريا إلى النقطة العاشرة متصدرًا للمجموعة الرابعة، يليه نيمو ستار ثانيا بنفس رصيد النقاط، بينما توقف رصيد جامعة زيمبابوي عند النقطة الثالثة في المركز الرابع، وبقى مونجازا الكونغولي خامسا برصيد نقطة واحدة.