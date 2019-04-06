انت الان تتابع ميدو يكشف السبب الحقيقي لرحيله من الوحدة السعودي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد سعيد ٠٥ أبريل ٢٠١٩ - ١١:٥١ م

ميدو

كشف أحمد حسام ميدو مدرب فريق الوحدة السعودي، عن أسباب إقالته من تدريب الفريق بسبب بعض تصريحاته بشأن القوانين واللوائح بالدوري السعودي. وقال ميدو خلال تصريحاته اليوم لبرنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "الحدث اليوم": "لم أقصد الإساءة للاعب عبد الإله العمري بل كنت أريد الحفاظ عليه، خاصة أنه معار إلى الوحدة من فريق النصر السعودي، وهذا هو أهم أسباب رحيلي عن تدريب نادي الوحدة على الإطلاق". وأعلن ميدو وقتها أن اللوائح في الدوري الإنجليزي لا تسمح لأي لاعب معار بالمشاركة أمام ناديه السابق.

وأضاف ميدو:"كنت أسعى للحفاظ على اللاعب لكن أصحاب العقول الغريبة أخذوا تصريحاتي وحرفوها". وتابع: "من الظلم أن يتم الحكم على تجربة الوحدة بأنها الأفضل في مسيرتي كمدرب، لأن الإسماعيلي قدم أفضل كرة تحت قيادتي منذ بداية الألفية الثالثة، والزمالك في فترتي الأولى قدم كرة جميلة، وصعدنا لدور الثمانية في إفريقيا

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