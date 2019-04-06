شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يضاعف مكافآت الفوز على حسنية أغادير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أجري مرتضي منصور، رئيس النادي الزمالك اتصالات مكثفة ببعثة الفريق من خلال اسماعيل يوسف، عضو المجلس ورئيس البعثة وأحمد جلال ابراهيم نائب رئيس النادي والمرافق للبعثة للاطمئنان على الفريق. وطالب «مرتضى» اللاعبين ببذل ما بوسعهم من أجل اسعاد جمهورهم ووعد منصور بمكافآت فورية ومضاعفة مكافأة اللائحة في حالة فوز الفريق الأحد أمام حسنية أغادير.

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