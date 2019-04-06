شكرا لقرائتكم خبر عن محلل أداء «الزمالك» يسلم جروس «روشتة الفوز» على حسنية أغادير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حذر محلل أداء فريق الزمالك، المدير الفني كرستيان جروس من خطورة المنافس في الكرات الثابتة وامتلاكه مجموعة مميزة من اللاعبين في تنفيذ الضربات الثابتة، الأمر الذي دفع جروس لتحذير لاعبي الوسط والدفاع من ارتكاب أخطاء على حدود منطقة الـ18 أمام مرمى محمود جنش، كما أوصي محلل الأداء بضرورة اعتماد لاعبي الزمالك وخصوصا رباعي خط الهجوم من التسديد على حارس مرمي حنسية أغادير الذي اعتبره نقطة ضعف بصفوف المنافس.

في سياق متصل، تعاهد لاعبو الفريق على خوض مباراة الغد بمنتهي الجديدة وبروح قتالية واصرار على تحقيق نتيجة ايجابية تمكن الفريق من حسم تألهه لنصف نهائي الكونفدرالية في نسختها الحالية وعقد كباتن الفريق جنش وعماد السيد وأوباما ومحمد إبراهيم جلسة مع اللاعبين تعاهد خلالها اللاعبين على العودة إلى القاهرة بنتيجة ايجابية مثلما حدث أمام اتحاد طنجة وبترو اتليتكو نصر حسين داي في المباريات الأخيرة .