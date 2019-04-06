شكرا لقرائتكم خبر عن طارق مصطفى يفجر مفاجأة سارة في معسكر الزمالك قبل لقاء «أغادير» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سادت حالة من الفرحة والارتياح داخل معسكر الأبيض بفندق سوفيتيل رويال باي بمدينة أغادير بعد المعلومات المؤكدة التي تلقاها الجهاز الفني من طارق مصطفى، مدرب الفريق السابق، عن غياب أبرز 3 لاعبين بصفوف حسنية أغادير عن مباراة الغد والذي سبق وقام طارق مصطفي بتدريبهم خلال فترة عمله في المغرب كمدير فني لوادي سريع زم والدافع الحسني الجديدي.

وعلمت المصري اليوم أن جروس استعان بطارق مصطفي وعقد جلسه معه في القاهرة قبل السفر إلى المغرب حضرها أمين عبد العزيز المدرب المساعد وقام «مصطفي» بإبلاغ جروس بغياب أبرز 3 لاعبين بصفوف حسنية أغادير عن مواجهتي الذهاب والعودة أمام الزمالك هم "مهدي أوبلة" لاعب خط الوسط وأفضل لاعب الفريق ولاعبي الوسط "بسين حكيم" و"بوعبدي".

وأطلع مصطفي جروس علي أهم نقاط الضعف والقوة في المنافس للتعامل معها بحذر في المباراة .