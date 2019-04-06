شكرا لقرائتكم خبر عن مهام خاصة لـ«زيزو» بمباراة حسنية أغادير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد كريستيان جروس المدير الفني للزمالك جلسة خاصة مع أحمد زيزو وتلقينه بعض المهام الخاصة لتنفيذها في مواجهة الأحد أمام حسنية أغادير في ذهاب ربع نهائي كاس الاتحاد الإفريقي الكونفدرالية، خصوصًا بعد تألقه في الفترة الأخيرة، مؤكدا لزيزو أنه يعول عليه في زيادة الفاعلية الهجومية مع أوباما وإبراهيم حسن خلف اللاعب خالد بوطيب.

فيما تتجه النية لدي جروس للاحتفاظ بمحمد عنتر على مقاعد البدلاء للدفع به في مباراة الغد وفقًا لسير اللقاء وحاجة الفريق لجهوده باعتباره البديل الجاهز لكهربا.