شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل خطة «جروس» لتعويض غياب «ساسي» و«كهربا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يسعي السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق لتجربة الخطة والتشكيل الذي سيخوض به مباراة الأحد في ظل النقص العددي والغيابات المؤثرة التي يعاني منها الفريق لغياب بعض عناصره الأساسية، وعلى رأسهم فرجاني ساسي وحميد أحداد للإيقاف، ومحمود كهربا وأيمن حفني وأحمد مدبولي للاستبعاد الفني، فضلًا عن إصابة حازم إمام ومصطفي فتحي.

ويدرك جروس ومعاونيه أهمية تجهيز بديل ل«ساسي» في وسط الملعب، وحميد أحداد وكهربا في خط الهجوم، حيث يفاضل جروس بين محمود عبد العزيز زيزو ومحمد حسن للدفع بأحدهما بجوار طارق حامد وأن كان زيزو هو الأقرب لجاهزيته الفنية والبدنية علي أن يتم التفكير في الدفع بإبراهيم حسن بجوار الثنائي أوباما وأحمد سيد زيزو الذي سيعوض غياب كهربا في مباراة حسنية أغادير.