شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يجري مرانه الأخير علي ملعب «أدرار» مساء السبت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

رسالة المغرب: كريم أبوحسين

يؤدي الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، مساء السبت، مرانه الرئيسي والأخير علي أرض ملعب استاد أدرار بمدينة أغادير المغربية، استعدادا لمباراته المهمة والمرتقبة أمام نظيره حسنية أغادير في ذهاب دور ربع نهائي بطولة كاس الاتحاد الأفريقي الكونفدرالية والمقررة الأحد.

ويسعي السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق لتجربة الخطة والتشكيل الذي سيخوض به مباراة الغد في ظل النقص العددي والغيابات المؤثرة التي يعاني منها الفريق لغياب بعض عناصره الأساسية، وعلى رأسهم فرجاني ساسي وحميد أحداد للإيقاف، ومحمود كهربا وأيمن حفني وأحمد مدبولي للاستبعاد الفني، فضلًا عن إصابة حازم إمام ومصطفي فتحي.