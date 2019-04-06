شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي «بكّى» الشباب.. والإتي «أخذهم رايح جاي» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل النجار (جدة)

اكتسح قطبا جدة الاتحاد والأهلي، فريقي الباطن والشباب بـ8 أهداف استقبلتها شباك الفريقين، في المواجهتين اللتين أقيمتا على استاد مدينة الملك عبدالله بجدة «الجوهرة»، واستاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض، ضمن الجولة الـ26 من دوري المحترفين السعودي. ففي جدة انتظر الاتحاد حتى الدقيقة 23 لتقرع طبول الفرح للعميد، إذ سجل فهد المولد هدف السبق من ضربة جزاء، ولم يتوقف النمور عند هذا الهدف، إذ أضاف رومارينهو، وداكوستا، وسانوغو، 3 أهداف، فيما سجل براكا هدفا شرفيا للضيوف. وبهذا يكرر الاتحاد نتيجة فوزه على الباطن بالـ4 في مسابقة الكأس، ليرتفع رصيد العميد لـ25 نقطة في المركز الـ13، ويبقى الباطن في المركز الـ15 برصيد 22 نقطة. وفي الرياض، صعق الأهلي مستضيفه الشباب بـ4 أهداف نظيفة، تناوب على تسجيلها محمد آل فتيل، ودجانيني (هدفين)، وسلمان المؤشر. ولم يجد الأهلي أي صعوبة في الوصول لمرمى الشباب، ليرفع بذلك رصيده إلى 46 نقطة، في المركز الخامس، ويتجمد رصيد الشباب عند 47 نقطة في المركز الثالث.وضاعف القادسية أوجاع ضيفه أحد، بعد فوزه الكبير عليه أمس بنتيجة 4/‏2، في اللقاء الذي جمعهما على استاد الأمير سعود بن جلوي بالراكة، تناوب على تسجيل الأهداف بيسمارك (هدفين)، وهارون كمارا، وريس، فيما سجل لأحد موسى مازو، وصقر عطيف، ليتجمد رصيد أحد عند 15 نقطة في المركز الأخير، بينما رفع القادسية رصيده إلى النقطة 27 في المركز الـ11. وعلى ملعب مدينة المجمعة تقاسم الفيصلي والفتح نقاط المباراة، بعد تعادلهما الإيجابي بهدف لهدف. سجل لأصحاب الأرض لويس غوستافو، وللضيوف علي الزقعان، ليرفع الفيصلي رصيده النقطي إلى 37 نقطة في المركز السادس، بينما وصل الفتح للنقطة 34 في المركز الثامن.