الأوزبكي يوقف الفرحة الاتحادية

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جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة) طوى مدرب الاتحاد سييرا ملف دوري كأس الأمير

طوى مدرب الاتحاد سييرا ملف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد الفوز على الباطن أمس، وحصد النقاط الـ3 والابتعاد عن شبح الهبوط في الدوري. إذ سيبدأ اليوم (السبت) تحضيراته الفنية لمباراة لوكومتيف الأوزبكي (الثلاثاء) القادم على استاد الجوهرة بجدة، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات في مسابقة دوري ابطال آسيا «دون جمهور»، بسب قرار انضباطي من قبل الاتحاد الآسيوي. وسيعمل سييرا على تجهيز فريقه فنيا للمواجهة التي يطمح من خلالها لتحقيق الفوز وحصد النقاط الـ3، وتعزيز حظوظ الفريق في خطف إحدى بطاقتي التأهل لدور الـ16 في البطولة القارية الكبرى. هذا ولن يشارك الرباعي الأجنبي داكوستا، وجوناس، ورودريغيز، وبريجوفيتش، لعدم اختيارهم ضمن قائمة الفريق آسيويا، وسيتواجدون مع الفريق الاتحادي في مباراة النصر (السبت) القادم في الرياض، ضمن مباريات الجولة 27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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