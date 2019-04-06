شكرا لقرائتكم خبر عن إمرابط يقلق النصراويين قبل «الكلاسيكو» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

ينتظر النصراويون بفارغ الصبر نتائج الفحوصات الطبية التي سيجريها المحترف المغربي نور الدين إمرابط في العاصمة البرتغالية لشبونة، لتوضح مدى قدرته على المشاركة في مواجهة الاتحاد (السبت) القادم من عدمها. وكان إمرابط قد خرج متأثرا من إصابة عضلية تعرض لها في منتصف الشوط الثاني لمباراة الرائد، ليغادر بعدها إلى البرتغال لعرض إصابته على أحد الأطباء المشهورين هناك، بحجز مسبق من الإدارة النصراوية، إذ اشتكى من الإصابة عدة مرات في مباراتي الوحدة والاتفاق، ولم يشارك مع المنتخب المغربي بسببها خلال أيام الفيفا.من جهة أخرى، يستأنف الفريق النصراوي تدريباته مساء اليوم (السبت)، بعد أن منح المدرب فيتوريا اللاعبين راحة لمدة 24 ساعة بعد فوزهم العريض على الرائد بخماسية نظيفة، وسيبدأ فيتوريا تجهيز الفريق فنيا لمباراة الزوراء العراقي التي ستقام بعد غد (الإثنين) على استاد الملك فهد الدولي في الرياض، وسيدخل «العالمي» المباراة بصفوف مكتملة، بعد تشافي راكان الشملان، والمدافع البرازيلي مايكون، فيما سيريح الثلاثي الأجنبي برونو وأحمد موسى وبيتروس لعدم إدراج أسمائهم ضمن قائمة الفريق الأول المشارك في دوري أبطال آسيا، وفي حال خسارة الفريق مباراته أمام الزوراء، فإنه سيغادر دور المجموعات لتلقيه ثالث خسارة على التوالي في البطولة الآسيوية، بعد سقوطه أمام الوصل الإماراتي بهدف نظيف، ثم خسارته في الوقت القاتل أمام ذوب آهن الإيراني بثلاثة أهداف مقابل هدفين.