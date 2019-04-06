شكرا لقرائتكم خبر عن داكوستا «سد العميد العالي» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة)

واصل المدافع الاتحادي مروان داكوستا تسجيله الأهداف الرائعة من خلال ارتقائه للكرات العالية، واستطاع هز الشباك للمرة الرابعة، حينما سجل من كرة رأسية في مرمى الباطن في مباراة الأمس، وساهم مع زملائه في تحقيق الفوز وحصد النقاط الـ3، ليؤكد أنه ضالة العميد في خط الدفاع، وأحد مكاسب الفترة الشتوية الماضية.

الجدير ذكره أن اللاعب داكوستا سجل الأهداف الـ4 في الدوري أمام الوحدة، والحزم، والفيصلي، وأخيرا الباطن.