شكرا لقرائتكم خبر عن أفضلية المواجهة 22 للأهلي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الداموك (جدة) حمل لقاء الشباب بضيفه الأهلي الرقم 22 في لقاءات الفريقين التي جمعتهما طوال تاريخ الدوري السعودي للمحترفين، استطاع من خلاله الأهلي خطف الانتصار رقم 8 على الشباب خلال تلك اللقاءات، بينما بقي الشباب بـ7 انتصارات، وتعادلا في 7 أخرى، ليعلن الأهلي تفوقه على منافسه الشباب في تاريخ المواجهات في دوري المحترفين السعودي، ويقلص الفارق النقطي مع الشباب لنقطة واحدة متساوياً مع التعاون في عدد النقاط بـ46 نقطة، في ظل بحث الشباب والتعاون والأهلي عن المركز الثالث لحجز مقعد آسيوي.

حمل لقاء الشباب بضيفه الأهلي الرقم 22 في لقاءات الفريقين التي جمعتهما طوال تاريخ الدوري السعودي للمحترفين، استطاع من خلاله الأهلي خطف الانتصار رقم 8 على الشباب خلال تلك اللقاءات، بينما بقي الشباب بـ7 انتصارات، وتعادلا في 7 أخرى، ليعلن الأهلي تفوقه على منافسه الشباب في تاريخ المواجهات في دوري المحترفين السعودي، ويقلص الفارق النقطي مع الشباب لنقطة واحدة متساوياً مع التعاون في عدد النقاط بـ46 نقطة، في ظل بحث الشباب والتعاون والأهلي عن المركز الثالث لحجز مقعد آسيوي.

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