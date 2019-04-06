«الصفراء» تغيّب سعود وباجندوح

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جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة) يغيب الثنائي الاتحادي سعود عبدالحميد، وجمال باجندوح عن مباراة النصر (السبت) القادم في الرياض، ضمن مباريات الجولة الـ27 من مباريات دوري كأس الأمير

يغيب الثنائي الاتحادي سعود عبدالحميد، وجمال باجندوح عن مباراة النصر (السبت) القادم في الرياض، ضمن مباريات الجولة الـ27 من مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بسبب تراكم الإنذارات، بعد حصول كل منهما على إنذار في مباراة الباطن أمس.

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