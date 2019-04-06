الفهد يصالح الجماهير

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جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة) أهدى النجم الاتحادي فهد المولد، الهدف الذي سجله في مرمى الباطن أمس، ضمن مباريات الجولة الـ25 من مباريات دوري كأس الأمير أهدى النجم الاتحادي فهد المولد، الهدف الذي سجله في مرمى الباطن أمس، ضمن مباريات الجولة الـ25 من مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، للجماهير الاتحادية الوفية التي تقف خلف الفريق في كافة المباريات الموسم الحالي، مضيفا «تستحق منا أن نهديها الانتصارات». وكان المولد افتتح مسلسل أهداف الاتحاد بتسجيله ركلة جزاء، وساهم في صناعة 3 أهداف أخرى لفريقه، لتنتهي نتيجة اللقاء بفوز العميد 4/‏1.



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