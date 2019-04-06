شكرا لقرائتكم خبر عن تقليص الأجانب وزيادة فرق الدوري على طاولة الرابطة.. غدا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل النجار (جدة) علمت مصادر "الخليج 365" أن اجتماع مجلس إدارة رابطة دوري الأمير علمت مصادر "الخليج 365" أن اجتماع مجلس إدارة رابطة دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى الذي يعقد صباح غد (الأحد) بمدينة الخبر، سوف يطرح فكرة زيادة عدد الفرق المشاركة في الدوري إلى 24 يتم تقسيمها إلى مجموعتين لتخفيف ضغط المباريات والمصروفات المالية، إضافة لمدى إمكانية تقليص اللاعبين الأجانب بشكل تدريجي، وكشف التفاصيل المالية الخاصة بالأندية، إلى جانب عدد من الأمور المتعلقة بالأندية والموضوعات والتنظيمات الخاصة بها، وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة الرابطة مسلي آل معمر، والمدير التنفيذي منصور الرفاعي، ورؤساء دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى. وكان مجلس إدارة رابطة دوري أندية الدرجة الأولى قد عقد اجتماعاً في 25 نوفمبر الماضي، الذي احتضنته محافظة جدة، والذي سبق توقيع الرعاية مع شركة المسافر لدوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، حيث بارك حينها أعضاء مجلس الإدارة تلك الخطوة التي تمت في اليوم نفسه.



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