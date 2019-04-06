شكرا لقرائتكم خبر عن تزكية آل خليفة رئيسا للاتحاد الآسيوي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد النعمي (جدة)

يعقد في العاصمة الماليزية كوالالمبور اليوم (السبت) اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم،،إذ تقوم الاتحادات الوطنية الأعضاء بانتخاب أعضاء المكتب التنفيذي للدورة الجديدة لعام 2019 وحتى 2023، وشهد سباق الانتخابات الآسيوية انسحاب المرشح السعودي على منصب نائب الرئيس قصي الفواز، والمرشح الآخر لمنصب العضو التنفيذي لؤي السبيعي، واستمرارية الدكتور خالد الثبيتي في المنافسة إلى جانب 8 أعضاء، يتم اختيار 6 منهم في مجلس الاتحاد الدولي «فيفا».

ويشهد اجتماع اليوم تزكية الشيخ سلمان آل خليفة رئيساً للاتحاد الآسيوي لكرة القدم ونائب رئيس الفيفا، بعد انسحاب الإماراتي محمد الرميثي والقطري سعود المهندي، واختيار نوابه الخمسة وتسمية أعضاء المكتب التنفيذي والعضوات النسائيات، من بينهن عضوة في مجلس الاتحاد الدولي «فيفا».

وعملت لجنة المراجعة في الفيفا، على تدقيق أهلية المرشحين للمناصب في مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، كما دققت لجنة الانتخابات في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، على أهلية المرشحين لشغل مناصب في الاتحاد الآسيوي.