شكرا لقرائتكم خبر عن الدوري بيد العالمي.. والزعيم ينتظر الزلة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

اشتعل التنافس بين النصر والهلال على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد فوز الفريقين في افتتاحية الجولة 26 التي أقيمت (الخميس) الماضي، وتمكن «العالمي» من تعزيز صدارته للدوري بفوزه العريض بخماسية نظيفة على الرائد، فيما نجح «الزعيم» بقلب خسارته أمام الحزم بهدفين لفوز بثلاثة أهداف في الرس.

وبات النصر بحاجة لتسجيل 4 انتصارات متتالية على فرق (الاتحاد، والفتح، والحزم، والباطن) للفوز باللقب، إذ يتصدر فرق الدوري في الوقت الحالي برصيد 61 نقطة وفي حال تحقيقه 4 انتصارات فإنه سيصل لـ73 نقطة.

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فيما ينتظر الهلال تعثر النصر سواء بالتعادل أو الخسارة شريطة تحقيقه 4 انتصارات متتالية على الأهلي بجدة والتعاون بالرياض والاتفاق بالدمام والشباب بالرياض ليصل لـ72 نقطة.

وفي حال تعثر «الزعيم» بأي مباراة من الأربع التي تنتظره في ما تبقى من منافسات الدوري فإن النصر يحتاج وقتها للفوز بثلاث مباريات فقط من أصل 4، على أن يكفيه التعادل في الرابعة لتقدمه بنقطة أو حتى الخسارة نظرا لتفوق العالمي بالمواجهات المباشرة.

وستلعب دكة البدلاء وعامل الإرهاق لكلا الفريقين دورا في تحديد مسار الدوري، إذ سيكون أي تعثر لأحد الفريقين فرصة ذهبية للطرف الآخر للانطلاق معنويا وفنيا، كما حدث مع النصر عندما تعادل الهلال مع فريقي الوحدة وأحد ليتقلص الفارق من 6 نقاط لنقطتين، ليدخل النصر الديربي ويحسمه ويتنزع الصدارة بعد غيابه 18 جولة، حيث تصدر الفريق في أول 6 جولات، ليفقدها لمصلحة الهلال بعد تعادله مع الفيحاء وخسارته من الأهلي.