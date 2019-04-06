شكرا لقرائتكم خبر عن حمد الله يغرد خارج السرب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

تربع مهاجم النصر المغربي عبدالرزاق حمدالله على صدارة الهدافين بعد تسجيله للهاتريك الأول له بالدوري هذا الموسم في مرمى الرائد بالمباراة التي انتهت بخماسية لمصلحة العالمي ليصل لحاجز 25 هدفا.

وبات حمدالله بحاجة لهدفين لكسر الرقم القياسي الذي يحمله المهاجم السوري عمر السومة بتسجيله 27 هدفا في موسم 2015/‏ 2016 كأكثر لاعب سجل في دوري واحد على مستوى المحترفين.

كما أنه عادل السومة والبرازيلي فيكتور سيموس مهاجمي الأهلي كثاني أطول سلسلة تسجيل بـ9 مباريات متتالية، خلف مهاجم الهلال السابق ويسلي لوبيز الذي سجل في 11 مباراة متتالية. ويتقدم حمدالله الذي سجل اسمه كسوبر هاتريك في مباراتين أمام الرائد بالدور الأول والوحدة على مهاجم الهلال الفرنسي قوميز الذي يحتل الوصافة بعد أن كسر صيامه عن التسجيل لمدة 431 دقيقة بتسجيله ثنائية لفريقه في مرمى الحزم ليصل لـ19 هدفا متساويا مع مهاجم التعاون الكاميروني تاوامبا الذي يشاركه في نفس عدد الأهداف لكن غوميز يتفوق بعدد صناعته للأهداف.

وكان آخر هدف سجله الفرنسي في مباراة الاتحاد ليصوم بعدها عن التسجيل في مباريات الفيصلي والوحدة وأحد، وعاد ليكسر هذا الحاجز ويسجل على الرغم من فقدانه لصدارة الهدافين التي كان يتربع عليها منذ بداية الموسم بمنافسة تاوامبا.