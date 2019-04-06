بن عسلة يتجاوز الـ «100»

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) قدم حارس فريق الحزم المحترف الجزائري مالك بن عسلة نفسه بشكل مميز بعد أن تصدر قائمة الحراس الأكثر تصدياً في دوري كأس الأمير قدم حارس فريق الحزم المحترف الجزائري مالك بن عسلة نفسه بشكل مميز بعد أن تصدر قائمة الحراس الأكثر تصدياً في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وتجاوزت عدد تصدياته أكثر من 100 في 26 جولة، على الرغم من ولوج 43 هدفا في مرمى فريقه كأحد أضعف خطوط الدفاع في الدوري، إلا أنه أسهم في إنقاذ فريقه من نتائج ثقيلة وقاده لانتصارات وتصدى لضربات جزاء كانت كفيلة بجعل فريقه في موقف أخطر، إذ يحتل الحزم المركز الحادي عشر برصيد 27 نقطة ويملك أملا كبيرا في البقاء بالدوري بعد صعوده في الموسم الحالي. وعلى الرغم من خسارة الحزم يوم (الخميس) الماضي أمام الوصيف الهلال بثلاثة أهداف مقابل هدفين، إلا أنه قدم عطاءً مميزا وأنقذ فريقه من كرات خطيرة كادت أن تكلفه هزيمة ثقيلة، وكان قريبا من التعادل لولا الأخطاء الدفاعية التي كلفت الفريق الهزيمة في الدقيقة 90.



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