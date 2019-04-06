الوحدة يتحدى الاتفاق.. والفيحاء يصطدم بالتعاون

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) تختتم مباريات الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير

تختتم مباريات الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين اليوم (السبت) بمواجهتين، الأولى الفيحاء ضد التعاون على استاد مدينة الملك سلمان الرياضية في المجمعة، والثانية يلتقي الوحدة الاتفاق على استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة، إذ يأمل الفيحاء الهروب من مراكز المؤخرة بعد الخسارة التي تلقاها من الأهلي في المباراة المؤجلة بهدفين نظيفين، إذ يحتل الفريق المركز 15 برصيد 22 نقطة، في وقت يدخل التعاون المباراة على أمل مواصلة مشواره الناجح والتقدم للمركز الثالث الذي ينافس عليه مع الشباب، إذ يتواجد «السكري» في المركز الرابع برصيد 46 نقطة. ويستضيف فريق الوحدة نظيره الاتفاق، حيث يحاول الفرسان العودة لنغمة الانتصارات، بعد تعادله مع الباطن والهلال ثم سقوطه مرتين أمام النصر والتعاون، ويحتل الوحدة المركز السابع برصيد 36 نقطة، بينما يريد الاتفاق مواصلة المستويات المميزة التي يقدمها في آخر الجولات، إذ يحتل الفريق الاتفاقي المركز التاسع برصيد 32 نقطة.

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