شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال يواجه الاتحاد في تتويج «الطائرة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صالح محفوظ الغامدي (جدة)

تحت رعاية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة تقام اليوم (السبت) المباراة الختامية لمسابقة الدوري الممتاز للكرة الطائرة التي ستجمع الهلال والاتحاد على صالة الهيئة العامة للرياضة عند الساعة 4 عصراً في الرياض، وبحضور وكيل الهيئة لشؤون الرياضة عبدالرحمن بن عبدالله السحيباني، ورئيس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة الدكتور إبراهيم البابطين وأعضاء مجلس الإدارة، وسيتم تتويج الفرق الفائزة بالمراكز الأولى بعد نهاية المباراة، ويحتاج الفريق الهلالي الفوز بأي نتيجة لتتويجه باللقب، في حين الفريق الأهلاوي سيتوج بطلاً في حال فوز الاتحاد في المباراة، هذا وتترقب الجماهير الرياضية بمختلف ميولها مواجهة الهلال والاتحاد في ختام الدوري الممتاز، ويملك الزعيم مقومات ذلك لما يملكه من عناصر تجيد الضربات الساحقة وحائط الصد واللعب الجماعي، وبالمقابل يبحث العميد عن الفوز للمنافسة على المركز الثالث الذي ينافسه عليه النصر، ونجح الاتحاد في التعاقد مع معد الأهلي الحسين المعيدي لتدعيم صفوف الفريق، لذلك ستكون المباراة مثيرة بين الفريقين ومن الصعب تحديد الفائز حتى آخر نقطة، والاتحاد له مواقف مع الهلال وند قوي أمامه، وسيلعب الفريقان المباراة الختامية على كأس الاتحاد السعودي بعد بطولة النخبة.

فوز الاتحاد بنتيجة المباراة اليوم أمام الهلال يخدم جاره الأهلي، الذي يحتل المركز الثاني، بحصوله على لقب الدوري التي يكون البطل له أحقية تنظيم بطولة النخبة هذا الأسبوع، وإن تحقق انتصار العميد اليوم فسيخدم ذلك قطبي جدة، فهل يتحقق هذا الحلم لهما أم يقول الهلال كلمته ويكسب اللقاء كونه الأفضل فنيا وعناصريا، حيث إن الاتحاد يمر بظروف طارئة من إصابات وإعارة بعض نجومه للوحدة وسيسعى الزعيم للفوز وكسب الدوري إلى جانب استضافته لبطوله النخبة بالرياض.

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إلى ذلك رصد الاتحاد السعودي لكرة الطائرة مكافآت تصل 200 ألف ريال للفرق الفائزة، وسيتحصل صاحب المركز الأول على 100 ألف ريال، وصاحب المركز الثاني على 60 ألف ريال، والمركز الثالث على 40 ألف ريال، وستنقل المباراة عبر القناة الرياضية بصوت المعلق فهد الدريبي.

من جانب آخر، رشحت لجنة الحكام الرئيسية طاقم حكام دوليا لقيادة المباراة بقيادة عبدالعزيز الرميحي «حكم أول» وعبداللطيف العتيق «حكم ثان» وسعد الدوسري «مسجل». من جهته، أعرب الدكتور إبراهيم البابطين عن شكره وتقديره لجميع الأندية التي شاركت في مسابقة الدوري الممتاز للموسم الرياضي الحالي ‏والتي قدمت مستويات مميزة وبذلت الجهد خلال المباريات متمنياً لها التوفيق.

وأضاف قائلا: «مجلس إدارة الاتحاد السعودي للكرة الطائرة يعمل جاهداً لزيادة المكافآت وفق الإمكانات المتاحة، وقدم التهئنة لأبطال الدوري الممتاز هذا الموسم الذين سيتم تتويجهم بعد نهاية المباراة والتي ستحدد البطل والوصيف وصاحب المركز الثالث».