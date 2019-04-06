شكرا لقرائتكم الزمالك يحتفل بعيد ميلاد حارس عرينه عماد السيد الـ33... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحتفل عماد السيد حارس مرمى الزمالك، بعيد ميلاده الـ33 اليوم السبت، وذلك على هامش تواجد الفريق الأبيض فى المغرب استعدادا لمواجهة حسنية أغادير المغربى، غدا، الأحد، على ملعب أدرار، فى ذهاب دور ربع النهائى من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

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ونشرت الصفحة الرسمية لنادى الزمالك، تهنئة لعماد السيد بمناسبة عيد ميلاده فحارس الفريق الأبيض من مواليد 6 أبريل 1986، ويمتلك مسيرة مميزة مع العديد من الأندية سواء مع الزمالك وطلائع الجيش وإنبى قبل أن يعود هذا الموسم لناديه السابق حيث يعد أحد أبناء الفريق الأبيض.

ويستعد الزمالك لمواجهة حسنية أغادير فى الذهاب على أن يقام لقاء العودة بين الفريقين يوم 14 من شهر أبريل الجارى على استاد الجيش بالسويس.