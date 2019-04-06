اخبار الزمالك يوم 6-4-2019 ومرتضي يغري اللاعبين بالمكافآت لتخطى حسنية أغادير...

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جدة - عمرو شويل شهدت اخبار الزمالك يوم 6-4-2019 العديد من الأحداث الهامة والتى يأتى على رأسها مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، يرصد مكافآت فورية للاعبى الفريق الأبيض بخلاف المكافأت الموجودة فى اللائحة من أجل تحفيزهم على تحقيق نتيجة إيجابية أمام حسنية أغادير فى المباراة التى ستقام غدا الأحد.

اخبار الزمالك اليوم ..مرتضي يغري نجوم الزمالك بالمكافآت لتخطى عقبة حسنية أغادير

رصد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، مكافآت فورية للاعبى الفريق الأبيض بخلاف المكافأت الموجودة فى اللائحة من أجل تحفيزهم على تحقيق نتيجة إيجابية أمام حسنية أغادير فى المباراة التى ستقام غدا الأحد، علي ملعب أدرار، فى ذهاب دور ربع النهائي من منافسات بطولة الكونفدرالية الأفريقية، وذلك لتسهيل مهمة الفريق الأبيض فى العودة التى ستقام يوم 14 من الشهر الجارى على استاد الجيش بالسويس.

اخبار الزمالك اليوم ..الزمالك يحتفى بأرقام "الأحمر - رمضان" بعد التتويج بالسوبر أمام الأهلي

اخبار الزمالك يوم 6-4-2019 حيث توج فريق نادي الزمالك لكرة اليد بالسوبر الافريقي امام النادي الاهلي في مباراة كانت قوية بين الفريقين.

اخبار الزمالك اليوم ..جروس يراوغ بـ زيزو أمام حسنية أغادير

اخبار الزمالك يوم 6-4-2019 حيث يدرس السويسرى كريستيان جروس المدير الفني للزمالك على تغيير مركز أحمد سيد "زيزو" لاعب الوسط المهاجم بالفريق في مواجهة حسنية أغادير المغربى، في المباراة التي ستقام بعد غد الأحد، علي ملعب أدرار، في ذهاب دور ربع النهائي من منافسات بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

اخبار الزمالك اليوم ..رسميًا.. الزمالك وحسنية أغادير فى السويس بعد استبعاد برج العرب

اخبار الزمالك يوم 6-4-2019 حيث أرسل اتحاد الكرة خطابا رسميًا إلى الاتحاد الأفريقي "كاف" أبلغه رسميًا بتحديد ملعب ستاد الجيش بالسويس لاستضافة مباراة الزمالك أمام حسنية أغادير المغربى في إياب دور الثمانية لبطولة الكونفدرالية.

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اخبار الزمالك اليوم ..جروس يُطلع لاعبى الزمالك على نقاط ضعف حسنية أغادير

اخبار الزمالك يوم 6-4-2019 حيث يعقد السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، محاضرة فنية مع لاعبي الفريق، بعرض أجزاء من مباريات حسنية أغادير ، المسجلة بالفيديو، لكشف نقاط القوة والضعف قبل المباراة التى ستجمع الفريقين بعد غد الأحد، فى ذهاب دور ربع النهائى من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

اخبار الزمالك اليوم ..الزمالك يعد "دفندر" دجلة بضمه فى الصيف

اخبار الزمالك يوم 6-4-2019 حيث وعد مسئولو الزمالك، محمد عبد العاطى لاعب فريق وادى دجلة، بالتقدم بعرض رسمي لمسؤلو ناديه خلال الفترة المقبلة، من أجل ضمه لصفوف القلعة البيضاء فى انتقالات الصيف المقبية.

اخبار الزمالك اليوم ..كهربا "المسحور" يخطف أنظار الإعلام المغربي.. فيديو

اخبار الزمالك يوم 6-4-2019 حيث لفتت تصرفات محمود كهربا نجم نادي الزمالك، أنظار الإعلام المغربي قبل مواجهة الأبيض مع حسنية أغادير الأحد المقبل، في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية.

اخبار الزمالك اليوم ..النقاز يعود لتشكيل الزمالك الأساسي في لقاء حسنية أغادير

اخبار الزمالك يوم 6-4-2019 حيث يعود التونسى حمدى النقاز الظهير الأيمن للزمالك، لقيادة الجبهة اليمنى للفريق الأبيض بشكل أساسى فى مواجهة حسنية أغادير المغربى، فى المباراة التى ستجمع الفريقين بعد غد الأحد، فى ذهاب دور ربع النهائى من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.