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جدة - عمرو شويل ينطلق موعد مباراة الاهلى وصن داونز اليوم السبت 6-4-2019 فى الدور ربع النهائى من دوري أبطال أفريقيا فى تمام الساعة الثالثة عصرا على ملعب لوفتوس فيرسفيلد فى لقاء يبحث فيه المارد الأحمر عن الخروج الأمن لضمان عدم الدخول فى حسابات معقدة فى لقاء العودة بالقاهرة.

موعد مباراة الاهلى وصن داونز اليوم السبت والقنوات الناقلة

تنقل" beIN SPORTS HD 1" فى تمام الساعة 3 عصرا مباراة الاهلى وصن داونز فى الدور ربع النهائى من دورى أبطال أفريقيا.



موعد مباراة الاهلى وصن داونز

موعد مباراة الاهلى وصن داونز اليوم السبت والقنوات الناقلة

قرر لاسارتى المدير الفنى للنادى الأهلى ضم ، 21 لاعباً ، هم: محمد الشناوي وعلي لطفي وأيمن أشرف وحسام عاشور وسعد سمير وحسين الشحات وعلي معلول وأحمد فتحي ومروان محسن وناصر ماهر وياسر إبراهيم وصلاح محسن ومحمد هاني وعمرو السولية ورمضان صبحي ومحمود وحيد ووليد أزارو وجونيور أجايي وكريم نيدفيد وحمدي فتحي ورامي ربيعة.

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موعد مباراة الاهلى وصن داونز فى دورى ابطال افريقيا

موعد مباراة الاهلى وصن داونز اليوم السبت والقنوات الناقلة

مشاهدة مباراة الاهلى وصن داونز اليوم حيث حرص موقع الخليج 365 على تسليط الضوء على تاريخ مواجهات الفريقين عبر التاريخ والتى تحمل تفوق واضح للأحمر حيث التقى في 4 مباريات جمعتهما في دوري أبطال إفريقيا،وكان الفوز حليف الأهلي في مواجهتين اثنتين، بينما انتهت مواجهتان بالتعادل ، وكانت المباراة الأولى في ذهاب دور نهائي دوري الأبطال نسخة 2001 وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 ، وفي مباراة الإياب بالقاهرة، فاز الأهلي بثلاثية نظيفة ، والتقى الفريقان مجددًا في نسخة 2007، وتحديدًا في الدور الثمن النهائي، حيث أقيمت مباراة الذهاب بجنوب إفريقيا، وانتهت بنتيجة التعادل 2-2، وفي مباراة الإياب، فاز الأهلي بنتيجة 2-صفر، وإلتقى الأهلي بفرق جنوب أفريقيا في 19 مباراة في مختلف المسابقات الإفريقية ، وكان الفوز حليف الأهلي في 8 مباريات، وسيطر التعادل على نتيجة 6 مباريات، فيما خسر الأهلي 5 مباريات ، وكان أكبر فوز في تاريخ مواجهات الأهلي وفرق جنوب إفريقيا، عندما فاز الأحمر بنتيجة 4-1 على حساب كايزر تشيفز في السوبر الإفريقية، عام 2002.



موعد مباراة الاهلى وصن داونز اليوم

موعد مباراة الاهلى وصن داونز اليوم السبت والقنوات الناقلة

مشاهدة مباراة الاهلى وصن داونز بث مباشر لاسارتي تحدث مع لاعبي الفريق طوال الأيام الماضةي عن أهمية اللقاء وقوة فريق صن داونز خاصة عندما يلعب على أرضه وملعبه ووسط جمهوره حيث إنه فريق مُنظّم ويقدم كرة جماعية بخلاف معزظم الفرق الأفريقية التى تلعب بعشوائية ودون تخطيط وهو ما يستدعي تركيز جميع اللاعبين في اللقاء منذ البداية حتى إطلاق صافرة النهاية.