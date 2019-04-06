منتخب 2001 يخوض أولى ودياته بدورة شمال أفريقيا...

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جدة - عمرو شويل يخوض منتخب 2001 بقيادة ربيع ياسين أولى ودياته بدورة شمال أفريقيا بمواجهة منتخب كينيا اليوم، بملعب توليب بالإسكندرية.

اختار الجهاز الفني لمنتخب الشباب مواليد 2001 بقيادة ربيع ياسين 24 لاعبا للانضمام لمعسكر الفريق غدا بالإسكندرية استعدادا للمشاركة في دورة اتحاد شمال أفريقيا للمنتخبات تحت 18 سنة، واللاعبون هم : حمزة علاء ومحمد المغربي وهاني عمرو ومحمد أشرف ومحمود صابر وحماده مصباح (الفيل) وحسام ياسين (الأهلي) وإيهاب العايدي (المصري) ومصطفى الروبي (وادي دجلة) وعبد الرحمن العشري وعبد الله عادل وزياد محمد كمال وأحمد مسعد (إنبي) وفارس مجاهد (سموحة) وأحمد عيد وحسام أشرف (الزمالك) ومحمد شحاتة وأحمد هاني عنتر (طلائع الجيش) ومحمود صابر (النجوم) وحسام حسن (غزل المحلة) وإبراهيم عادل (بيراميدز) ومحمود عباس العالمي (بتروجت) وزياد طلبة وسالم محمد (المقاولون العرب)

ويشارك في الدورة منتخبات مصر والجزائر والمغرب وتنزانيا وكينيا، وتقام بنظام الدوري من دور واحد، بحيث يلعب كل منتخب 4 مباريات، وتقام على ملعب توليب برج العرب في الفترة من 6 إلى 14 أبريل المقبل.