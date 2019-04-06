شكرا لقرائتكم اخبار الاهلى يوم 6-4-2019 وحراسة أمنية مشددة على بعثة الأحمر فى جنوب أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهدت اخبار الاهلى يوم 6-4-2019 العديد من الأحداث الهامة والتى يأتى على رأسها المارد الأحمر خاض مرانه الأخير بجنوب إفريقيا قبل مواجهة صن داونز اليوم السبت في ذهاب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال إفريقيا.

اخبار الاهلى ..سفارة مصر بجنوب أفريقيا تشدد الحراسة على بعثة الأهلي

اخبار الاهلى يوم 6-4-2019 حيث أهدى خالد الدرندلى، عضو مجلس إدارة النادى الأهلى وأمين الصندوق، ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، درع وعلم النادى إلى السفير شريف عيسى، سفير مصر فى جنوب إفريقيا، وذلك خلال الزيارة الرسمية التى قام بها وفد بعثة الأهلى، برئاسة الدرندلى وبصحبته سمير عدلى المدير الإدارى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى، بالإضافة إلى الوفد الإعلامى المرافق للبعثة إلى السفارة المصرية فى جنوب إفريقيا.

اخبار الاهلى ..الأهلي يترقب موافقة الأمن لمواجهة صن داونز على ملعب ذئاب الجبل

اخبار الاهلى يوم 6-4-2019 حيث أكد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي، على أن النادي ينتظر رد الجهات الأمنية على إقامة مباراة صن داونز الجنوب إفريقيا في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا على ستاد المقاولون العرب.

اخبار الاهلى ..أول فيديو للـ8 غرز فى رأس نجم الأهلى بعد 148 يوما على الاعتداء بتونس

اخبار الاهلى يوم 6-4-2019 حيث رغم مرور 148 يوما "21 أسبوعا" وتحديدا منذ الثامن من نوفمبر العام الماضى، مازالت كواليس خسارة الأهلى اللقب تنضح بكل ما هو جديد، حيث ينشر "الخليج 365" فيديو خاص لنجم الأهلى هشام محمد لحظة علاجه بعد اعتداء جماهير الترجى التونسى على حافلة الفريق الأحمر فى تونس، إبان مباراة الإياب لنهائى دورى أبطال إفريقيا.

اخبار الاهلى ..كواليس المؤتمر الصحفى لـ" لاسارتى وسعد سمير " قبل مواجهة صن داونز

اخبار الاهلى يوم 6-4-2019 حيث قال مارتن لاسارتى المدير الفنى للأهلى إن مواجهة صن داونز الجنوب أفريقى فى الثالثة عصر غد السبت فى ذهاب دور الثمانية لدورى الأبطال مهمة للغاية، خاصة أنها خطوة مهمة فى مشوار البطولة.

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اخبار الاهلى .."الفاتحة للفوز يا رجالة".. 11 لقطة تلخص مران الأهلى الأخير ببريتوريا

اخبار الاهلى يوم 6-4-2019 حيث خاض الأهلى مرانه بجنوب إفريقيا قبل مواجهة صن داونز غدا السبت في ذهاب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال إفريقيا.

واختتم مارتن لاسارتي المدير الفنى المران بمحاضرة فنية وقام اللاعبين بقراءة الفاتحة.

اخبار الاهلى ..سعد سمير: الروح القتالية "إرث" كل الأجيال بالأهلى منذ 1907

اخبار الاهلى يوم 6-4-2019 حيث أكد سعد سمير مدافع الأهلى على صعوبة مواجهة صن داونز الجنوب أفريقى المقرر لها الثالثة عصر غدٍ السبت، فى ذهاب ربع نهائى دورى الأبطال الأفريقى.

اخبار الاهلى ..لاسارتي: نعانى من ضغط المباريات وأمطار جنوب أفريقيا لا تقلقنا

اخبار الاهلى يوم 6-4-2019 حيث قال مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلى أن مواجهة صن داونز الجنوب إفريقي فى الثالثة عصر غداً السبت في ذهاب دور الثمانية لدوري الابطال خطوة مهمة في مشوار التتويج بالبطولة.

اخبار الاهلى ..سفارة مصر بجنوب أفريقيا تشدد الحراسة على بعثة الأهلي

اخبار الاهلى يوم 6-4-2019 حيث أهدى خالد الدرندلى، عضو مجلس إدارة النادى الأهلى وأمين الصندوق، ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، درع وعلم النادى إلى السفير شريف عيسى، سفير مصر فى جنوب إفريقيا، وذلك خلال الزيارة الرسمية التى قام بها وفد بعثة الأهلى، برئاسة الدرندلى وبصحبته سمير عدلى المدير الإدارى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى، بالإضافة إلى الوفد الإعلامى المرافق للبعثة إلى السفارة المصرية فى جنوب إفريقيا.