جدول مباريات الدورى المصرى اليوم السبت 6-4-2019 والقنوات الناقلة...

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جدة - عمرو شويل مواعيد مباريات اليوم السبت الموافق 6 /4 / 2019 فى الدورى المصرى الممتاز إذ تقام مباراة الانتاج الحربى وطلائع الجيش على ستاد كلية الشرطة ومباراة الجونة والنجوم على ستاد الجونة ومباراة وادى دجلة والمقاولون العرب على ستاد بتروسبورت ومباراة بيراميدز والاسماعيلى على ستاد الدفاع الجوى

موعد مباراة الانتاج الحربى وطلائع الجيش

تقام مباراة الانتاج الحربى وطلائع الجيش على ستاد كلية الشرطة فى تمام الثالثة عصر اليوم السبت فى مواجهة صعبة للفريقين حيث واصل الإنتاج نتائجه السلبية فى المسابقة بالخسارة من انبى بهدف دون رد فى الجولة الأخيرة فيما انتفض الطلائع وحقق فوزه الاول منذ ديسمبر بالفوز على حرس الحدود بثلاثية دون رد.

ويحتل الإنتاج الحربى المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة بعد أن لعب 27 مباراة فاز فى 7 وتعادل فى 11 وخسر 9 مواجهات وسجل لاعبيه 29 هدف وتلقت شباكه 34 هدف فيما يحتل الطلائع المركز العاشر برصيد 31 نقطة بعد أن لعب 27 مباراة فاز فى 7 وتعادل فى 10 لقاءات وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 31 هدف وتلقت شباكه نفس العدد من الأهداف.

وطالب مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى لاعبيه بتلافى الاخطاء الدفاعية والعودة للتركيز بحثاً عن العودة لقطار الانتصارات مرة أخرى فيما يتمسك البلجيكى لوك ايميل المدير الفنى للطلائع بمواصلة النتائج الجيدة بعد استعادة القوة الهجومية بقيادة مصطفى محمد سعياً للتقدم فى سباق مراكز جدول الدوري.

موعد مباراة الجونة والنجوم

تقام مباراة الجونة والنجوم على ستاد الجونة فى تمام الخامسة والنصف عصر اليوم السبت فى مواجهة متوازنة لاسيما بعد تعادل الجونة مع المقاصة سلبياً فى أخر ظهور فيما تعادل النجوم مع الداخلية بهدف لكل فريق .

ويحتل الجونة المركز الثانى عشر برصيد 30 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز فى 7 وتعادل فى 9 وخسر 10 لقاءات وسجل لاعبيه 30 هدف وتلقت شباكه 39 هدف ومازال لديه مباراة مؤجلة فيما يحتل النجوم المركز الأخير برصيد 24 نقطة بعد أن لعب 27 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 9 وخسر 13 لقاء وسجل لاعبيه 25 هدف وتلقت شباكه 34 هدف .

ويتمسك حمادة صدقى المدير الفنى للجونة بإقامة المباراة على ملعبه لخطف النقاط الثلاث لمواصلة الزحف نحو مراكز المقدمة فى أول مواسم فريقه بالممتاز فيما شدد مؤمن سليمان المدير الفنى للنجوم على لاعبيه أن الفوز هو الخيار الوحيد أمامهم للنجاة من دوامة الهبوط التى تحاصرهم بشدة .

موعد مباراة وادى دجلة والمقاولون العرب

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تقام مباراة وادى دجلة والمقاولون العرب على ستاد بتروسبورت فى تمام الخامسة والنصف عصر اليوم السبت فى مواجهة يدخلها دجلة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدفين فيما خسر المقاولون من الاسماعيلى بهدفين دون رد .

ويحتل وادى دجلة المركز الحادى عشر برصيد 30 نقطة بعد أن لعب 27 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 6 وخسر 13 لقاء وسجل لاعبيه 33 هدف وتلقت شباكه 42 هدف فيما يحتل المقاولون المركز السادس برصيد 36 نقطة بعد أن لعب 27 مباراة فاز فى 10 وتعادل فى 6 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبيه 35 هدف وتلقت شباكه 31 هدف .

وطالب اليونانى جونيس المدير الفنى لوادى دجلة لاعبيه بالتمركز الدفاعى الصحيح لمواجهة الأهداف السهلة التى تسكن مرماهم وكانت سبباً فى تلقيهم 42 هدفاً بحثاً عن النقاط الثلاث ضمن خطة الهروب من مراكز القاع فيما شدد عماد النحاس المدير الفنى للمقاولون على لاعبيه ضرورة غلق صفحة الخسارة من الاسماعيلى والتركيز فى حصد نقاط مواجهة دجلة محذراً بالاستهانة بالفريق لاسيما بعد الانتفاضة التى شهدها فى الاسابيع الأخيرة بحثاً عن تصحيح مسار ذئاب الجبل لإنهاء الموسم فى المربع الذهبى .

موعد مباراة بيراميدز والاسماعيلى

تقام مباراة بيراميدز والاسماعيلى على ستاد الدفاع الجوى فى تمام الثامنة مساء اليوم السبت فى مواجهة لن تنقصها الإثارة يدخلها بيراميدز بحثاً عن الانتقام من الدراويش بعد ثنائية الدور الاول ومتسلحاً بفوزه الاخير على بتروجت بثنائية دون رد وهى نفس نتيجة الاسماعيلى أمام المقاولون العرب .

ويحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 51 نقطة بعد أن لعب 25 مباراة فاز فى 14 وتعادل فى 9 وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 47 هدف وتلقت شباكه 24 هدف ومازال لديه مباراتين مؤجلتين فيما يحتل الاسماعيلى المركز السابع برصيد 35 نقطة بعد أن لعب 23 مباراة فاز فى 9 وتعادل فى 8 وخسر 6 لقاءات وسجل لاعبيه 22 هدف وتلقت شباكه 20 هدف ومازال لديه 4 مباريات مؤجلة .

وطالب الارجنتينى رامون دياز المدير الفنى لبيراميدز لاعبيه بمواصلة النتائج الجيدة للضغط على الاهلى والزمالك فى محاولة للإستفادة من تعثراتهم فى الاسابيع المقبلة بينما شدد البلجيكى سيدومير المدير الفنى للإسماعيلى على لاعبيه استمرار قطار الانتصارات فى خطة البحث عن المربع الذهبى أمام منافس قوى لايستهان به .

القنوات الناقلة لمباريات الدورى المصرى الممتاز

من المقرر أن تنقل قنوات أون سبورت والنيل للرياضة مباريات الدورى المصرى الممتاز.