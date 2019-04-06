شكرا لقرائتكم بعثة الزمالك تعود للقاهرة بعد التتويج بالسوبر الأفريقى لليد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعود فجر اليوم السبت، بعثة كرة اليد بنادى الزمالك إلى القاهرة قادمة من المغرب بعد مواصلة الزعامة الأفريقية فى السوبر الأفريقى بالفوز على الأهلى بنتيجة 38 /35، فى الوقت الاضافى فى اللقاء الذى أقيم فى مدينة وجدة المغربية التى إستضافت لقاء البطولة المؤهلة إلى كأس العالم للأندية "السوبر جلوب" 2019 بالسعودية .

يواصل فريق الزمالك إحراج غريمه التقليدى بعدما كان قد حقق لقب البطولة الأفريقية للأندية أيضا مؤخرا على حساب الأهلى بالفوز فى النهائى الذى أقيم فى العاصمة الايفوارية كوت ديفوار بنتيجة 27 / 25 ، ليؤكد التربع على عرش أفريقيا ونجح فريق الكوماندز فى تحقيق لقب السوبر الأفريقى للموسم الثانى على التوالى بالتفوق على الفريق الأحمر حيث كان فريق الزمالك قد توج باللقب العام الماضى بالفوز على الأهلى بنتيجة 21 / 20 فى إستاد القاهرة ، بعدما كان قد توج بلقب البطولة الأفريقية للأندية.

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وصل الفريق الأبيض بالتتويج بهذا اللقب إلى النجمة الأفريقية السادسة ليقف رصيد الفريق الأحمر عند لقب وحيد و الذى حققه عام 2017 على حساب الفريق الأبيض أيضا بينما حقق الزمالك لقب هذه البطولة 5 مرات قبل تحقيق النجمة السادسة، وذلك أعوام كلا من ، 2002 ، 2010 ، 2011 ، 2012 ، 2018، إصطحب فريق الزمالك بقيادة باسم السبكى إلى المغرب كلا من اللاعبين ، محمد على و محمود خليل " فلفل" و هشام السبكى وكريم أيمن و محمد محسن وعلى هشام و يحيى الدرع و مصطفى دونجل ومحمد علاء السيد لوكا و أحمد الأحمر و يحيى خالد ومصطفى السيد و أكرم يسرى و هشام شديد و محمد رمضان هتلر فضلا عن ثنائى تونس الذى تم استعارتهما و هما أسامة البوغنمى و باسم زايد.

وينتظر فريق الزمالك من مجلس إدارة القلعة البيضاء برئاسة مرتضى منصور صرف مكافأة التربع على عرش أفريقيا قبل مواصلة مشوار الحصول على لقب دورى المحترفين.