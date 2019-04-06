شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. عماد السيد يحتفل بعيد ميلاده فى المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل عماد السيد حارس مرمى الزمالك، بعيد ميلاده الـ33 اليوم السبت، وذلك على هامش تواجد الفريق الأبيض فى المغرب استعدادا لمواجهة حسنية أغادير المغربى، غداً الأحد، على ملعب أدرار، فى ذهاب دور ربع النهائى من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادى الزمالك، تهنئة لعماد السيد بمناسبة عيد ميلاده فحارس الفريق الأبيض من مواليد 6 أبريل 1986 ويمتلك مسيرة مميزة مع العديد من الأندية سواء مع الزمالك وطلائع الجيش وإنبى قبل أن يعود هذا الموسم لناديه السابق حيث يعد أحد أبناء الفريق الأبيض.

ويستعد الزمالك لمواجهة حسنية أغادير فى الذهاب على أن يقام لقاء العودة بين الفريقان يوم 14 من شهر أبريل الجارى على استاد الجيش بالسويس.