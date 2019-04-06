ميدو: لو كنت زيدان لبعت بيل وتعاقدت مع محمد صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

يرى أحمد حسام "ميدو"، أن محمد صلاح، المحترف المصري في فريق ليفربول الإنجليزي يُقدم موسمًا جيدًا بخلاف ما يُقال إنه يُقدم موسمًا سيئًا، مشيرًا إلى أن الجميع يقارن أرقامه خلال الموسم الجاري بموسمه الماضي "الاستثنائي".

وأضاف ميدو ـ خلال حلوله ضيفًا بفضائية الحدث ببرنامج الدقيقة 90 ـ مساء اليوم الجمعة:"محمد صلاح سينُهي الموسم الجاري له بـ 25 هدف فهل هذا موسم سيء بالعكس جيد جدًا ولو كنت زيدان لبعت جاريث بيل واستغل المقابل المادي بالتعاقد مع محمد صلاح فريال مدريد يحتاج إلى لاعب يساري مهاري يجيد المراوغة".

وأشار المدير الفني السابق للوحدة، إن محمد صلاح ربما كان غير موفق في تصريحاته بخصوص أنه الأفضل ولكن من حقه أن يقول ذلك طالما لم يُهين أي لاعب.

وأتم ميدو حديثه عن الانتقادات الموجهة لصلاح بالإشارة إلى أن الجميع يركز معه "زيادة عن اللزوم" لذا تأتي مثل هذه الحالات.