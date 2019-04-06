بيليه ضمن خطة رئيس برشلونة لإبقاء ميسي للأبد

أكد رئيس نادي برشلونة الإسباني “جوسيب ماريا بارتوميو” تحضيره لعملية التفاوض مع أسطورة الفريق والهداف التاريخي للدوري الإسباني “ليونيل ميسي” بدءًا من العام المقبل، لتجديد عقده الذي سينتهي في صيف عام 2021.

وتلقى ميسي رسالة واضحة من غريمه ومنافسه التقليدي على الجوائز الفردية في السنوات الـ 10 الماضية “كريستيانو رونالدو”، يطالبه فيها بالانتقال إلى أحد كبار الدوري الإيطالي، للعودة لمنافسة بعضهما البعض من جديد.

وبدأت بعدها الشائعات تنتشر عن إمكانية رحيل ميسي عن كامب نو وإلتحاقه بصفوف نادي الإنتر الذي يميل للاعتماد على اللاعبين اللاتينيين منذ زمن بعيد، ويعزز ذلك الأمر وجود الأسطورة خافيير زانيتي في منصب مدير التعاقدات بالنادي الملقب بـ “الأفاعي”.

لكن جوسيب ماريا بارتوميو تصدى لكل تلك الأقاويل، وأكد استعداده لتقديم عقد “أبدي” للإبقاء على ليونيل ميسي حتى الاعتزال، والاستفادة منه فيما بعد انتهاء مشواره الكروي.

وتحدث بارتوميو عن الموضوع أثناء مقابلة مع مع شبكة ESPN العالمية، وقال في بدايتها “نية نادي برشلونة تتجه نحو استمرار ميسي مع برشلونة لأعوام قادمة، نريد أن يواصل ارتداء قميص برشلونة بتمديد عقده إلى الأبد. يتبقى له عامان في العقد الحالي، لكن ميسي لا زال شابًا وبإمكانه التجديد في أسلوب لعبه وفي طريقة أداءه”.

وتابع “أعتقد أن ميسي لا يزال أمامه العديد من الأعوام في ملاعب كرة القدم، لهذا مع بداية العام المقبل سنتحدث معه لكي يستمر في النادي لأطول مدة ممكنة”.

Advertisements

وكان ميسي توصل لاتفاق في عام 2017 لتجديد عقده مع برشلونة حتى عام 2021، بشرط جزائي يصل إلى 700 مليون يورو، حيث يعد صاحب القميص رقم “10” هو الهداف التاريخي للفريق وللدوري الإسباني.

وسجل ميسي ما مجموعه 42 هدفًا في المسابقات الثلاثة مع برشلونة هذا الموسم.

بيليه

أضاف بارتوميو خلال نفس المقابلة “ميسي لاعب يعرف جيدًا قدراته البدنية والذهنية، واليوم الذي سيشعر فيه بأنه أصبح لا يؤدي كما ينبغي سيترك اللعبة. آمل أن يكون هذا اليوم بعيدًا للغاية، لأن الحقيقة أنه يصنع الفارق في كل مباراة”.

وأردف “ستكون لميسي حياة كروية ممتدة، نرجو ذلك لكي نواصل الاستمتاع بكرة القدم التي يقدمها، لكنه لاعب لناد واحد”.

وأشار إلى استخدامه لبيليه في تلك الخطة، قائلاً “دائمًا أضع له بيليه كمثال، والذي لعب دائمًا مع سانتوس في البرازيل. أنا أريد ميسي دائمًا في برشلونة، سواء كلاعب أو بعد ذلك”.

وسيبلغ قائد المنتخب الأرجنتيني عامه الـ 32 في 24 يونيو القادم، بعدما وصل لعامه الـ 15 بقميص الفريق الأول لبرشلونة، حيث بدأ اللعب مع الفريق لأول مرة عام 2004.

وختم رئيس البلوجرانا حديثه مع ESPN “ميسي يصنع الفارق في كل مباراة، ونظرًا لكونه أفضل لاعب في العالم، فهو يظهر ذلك في كل مباراة بكل موسم. ميسي رجل لناد واحد فقط، وعلاقته ببرشلونة ستستمر للأبد”.