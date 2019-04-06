حادث مروع للاعب منتخب قطر في الدوحة

تعرض لاعب نادي السد والمنتخب القطري لكرة الطاولة “عبد الرحمن محسن النجار” لحادث سيارة مروع، فجر يوم الجمعة، في طريق عودته إلي منزله في الدوحة.

ونقل عبد الرحمن على إثر الحادث إلى العناية المركزة لتلقي العلاج بسبب تعرضه لنزيف حاد في المخ.

وأنهى اللاعب قبل أيام قليلة، مشاركته في بطولة قطر الدولية المفتوحة لكرة الطاولة، أولى جولات المحترفين، فئة البلاتينيوم، حيث لعب ضمن منافسات فردي وزوجي الرجال، وقدم مستويات طيبة للغاية.

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وحرص خليل المهندي رئيس الاتحادين القطري والعربي لكرة الطاولة، على الاطمئنان بنفسه على حالة اللاعب الصحية، كما توجه زملاؤه في المنتخب والنادي إلى المستشفى التي يتلقى بها العلاج.

وقال خليل المهندي في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية إن وقع الخبر على جميع أفراد أسرة كرة الطاولة القطرية والعربية، كان كالصاعقة، مشيدًا بأخلاق اللاعب وموهبته.

وأكد في نهاية حديثه “نحن مع اللاعب قلبًا وقالبًا، وعلى أتم الاستعداد لتقديم أي دعم له، ونتمنى له الشفاء العاجل سريعًا والعودة إلى الملاعب مرة أخرى”.