حارس كريستال بالاس ينجو من عقوبة تحية النازي

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الجمعة، تَبرئة حارس مرمى كريستال بالاس ومنتخب ويلز “واين هينيسي”، من تهمة تحية النازيين.

واُتهم هينيسي في يناير الماضي بإيماءة تشبة تحية النازية في صورة نشرها زميله بالفريق اللندني “ماكس ماير” على وسائل التواصل الاجتماعي.

ووصف الاتحاد الإنجليزي التصرف بأنه “خرق مشدد” للقواعد التي تشير إلى الأصل العرقي أو السلالة أو الدين أو المعتقدات.

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وأنكر هينيسي، صاحب الـ 32 عامًا، التهمة الموجهة إليه، وقال إنه أضطر لوضع يده على فمه حيث قام بالصراخ على الشخص الذي التقط له الصورة، وأن أي تشابه لتحية النازية هو “من قبيل الصدفة البحتة”.

وطلب الحارس عقد جلسة استماع، قبل اجتماع اللجنة التنظيمية المستقلة بالاتحاد الإنجليزي، والتي لم تثبت التهمة عليه.

وقال هينيسي في بيان رسمي بعد تبرئته: “أنا سعيد لأن الاتحاد الإنجليزي وجد أنني غير مذنب في هذه التهمة. كانت هذه لحظة بريئة للغاية، والتي ظهرت كشيء مختلف تمامًا عندما التقطت بالكاميرا”.

وأضاف:” أؤكد أنني أكره جميع أشكال العنصرية أو الفاشية أو معاداة السامية أو التمييز من أي …