الارشيف / اخبار الرياضه

حارس كريستال بالاس ينجو من عقوبة تحية النازي

0 نشر
محمود ماهر 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الجمعة، تَبرئة حارس مرمى كريستال بالاس ومنتخب ويلز “واين هينيسي”، من تهمة تحية النازيين.

واُتهم هينيسي في يناير الماضي بإيماءة تشبة تحية النازية في صورة نشرها زميله بالفريق اللندني “ماكس ماير” على وسائل التواصل الاجتماعي.

ووصف الاتحاد الإنجليزي التصرف بأنه “خرق مشدد” للقواعد التي تشير إلى الأصل العرقي أو السلالة أو الدين أو المعتقدات.

Advertisements
صورة اشارة النازية لحارس مرمى ويلز ونادي كريستال بالاس واين هينيسي (صور: Twitter - worldnewslive4you)
صورة اشارة النازية لحارس مرمى ويلز ونادي كريستال بالاس واين هينيسي (صور: Twitter – worldnewslive4you)

وأنكر هينيسي، صاحب الـ 32 عامًا، التهمة الموجهة إليه، وقال إنه أضطر لوضع يده على فمه حيث قام بالصراخ على الشخص الذي التقط له الصورة، وأن أي تشابه لتحية النازية هو “من قبيل الصدفة البحتة”.

وطلب الحارس عقد جلسة استماع، قبل اجتماع اللجنة التنظيمية المستقلة بالاتحاد الإنجليزي، والتي لم تثبت التهمة عليه.

وقال هينيسي في بيان رسمي بعد تبرئته: “أنا سعيد لأن الاتحاد الإنجليزي وجد أنني غير مذنب في هذه التهمة. كانت هذه لحظة بريئة للغاية، والتي ظهرت كشيء مختلف تمامًا عندما التقطت بالكاميرا”.

وأضاف:” أؤكد أنني أكره جميع أشكال العنصرية أو الفاشية أو معاداة السامية أو التمييز من أي …

جاريث بيل مع حارس مرمى ويلز ونادي كريستال بالاس واين هينيسي (صور: Getty)
جاريث بيل مع حارس مرمى ويلز ونادي كريستال بالاس واين هينيسي (صور: Getty)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حارس كريستال بالاس ينجو من عقوبة تحية النازي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا