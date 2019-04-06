اونلاين | شاهدة مباراة ليفربول وساوثهامتون بث مباشر kora online بث مباشر الآن yalla shoot

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شاهدة مباراة ليفربول وساوثهامتون بث مباشر kora online بث مباشر الآن yalla shoot

يلا شوت بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وساوثهامتون اليوم بين سبورت yalla shoot وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة والثلاثون من الدوري الانجليزي البريميرليغ يلا كورة بدون تقطيع اون لاين يوتيوب، ويخوض ليفربول مواجهته ضد ساوثهامبتون من أجل حصد الثلاث نقاط وخطف الصدارة ولو بشكل مؤقت، وسوف نخصص رابط مشاهدة مباراة ليفربول وساوثهامتون مباشر كورة ستار بجودة فائقة قبل انطلاقها الأسطورة لايف.

ليفربول وساوثهامبتون مباشر يوتيوب، سيتم إقامة المباراة اليوم الجمعة في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءا بتوقيت الرياض، السابعة بتوقيت غرينتش، وسيسعى أصحاب الأرض إلى الخروج أيضاً بالنقاط الكاملة لتحسين وضعيتهم في الترتيب العام وتفادي الهبوط في ظل المعاناة الكبيرة للفريق منذ بداية الموسم الكروي حيث يأتي بالمركز السادس عشر، وننقل عبر تلك المقالة رابط kora online من خلال قناة بي ان سبورت تعليق خليل البلوشي.

تشكيلة ليفربول الرسمية لمواجهة ساوثهامتون هي: أليسون؛ ألكساندر أرنولد، ماتيب، فان دايك، ربيرتسون؛ فينالدوم، فابينيو، كيتا؛ محمد صلاح، ساديو مانى، فيرمينو.

الان الاستوديو التحليلي الخاص بمباراة ليفربول وساوثهامتون مباشرة ويقوم المحللين الفنيين بتوضيح نقاط القوة والضعف بكل فريق.

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أطلق حكم الساحة صافرة بداية الشوط الاول من مباراة ليفربول وساوثهامتون بث مباشر، حيث يسيطر الريدز على الكرة ولكن دون جدوى.

بعد مرور 15 دقيقة من المواجهة المشوقة، أحرز ساوثهامتون هدف التقدم في مرمى ليفربول وذلك غن طريق شين يونغ في الدقيقة التاسعة.

انتهت دقائق شوط اللقاء الأول بين ليفربول وساوثهامتون مباشر بنتيجة 1-1، نترقب ما سوف تشهده دقائق الشوط الثاني من المواجهة الهامة.

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