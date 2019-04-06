اونلاين | كورة أونلاين مشاهدة مباراة ليفربول وساوثهامتون بث مباشر الآن yalla shoot يوتيوب يلا شوت حصري رابط ليفربول بدون تقطيع

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أعلن يورجن كلوب عن تشكيلة اللاعبين التي ستبدأ المباراة وجاءت كالتالي: أليسون؛ ألكساندر أرنولد، ماتيب، فان دايك، ربيرتسون؛ فينالدوم، فابينيو، كيتا؛ محمد صلاح، ساديو مانى، فيرمينو.

دقائق قليلة وتنطلق مباراة ليفربول وساوثهامتون بث مباشر وذلك بعد ان نزل لاعبي الفريقين أرضية الملعب من أجل عمل الاحماءات الاخيرة قبل خوض اللقاء.

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انطلقت المباراة منذ قليل ويحاول الريدز تسجيل الهدف الأول في وقت مبكر ولكن دفاع اصحاب الارض متماسك للغاية.

تمكن اصحاب الارض ساوثهامتون من تسجيل أولى اهداف اللقاء في الدقيقة التاسعة عن طريق اللاعب شين يونج.

مرت 30 دقيقة من مباراة ليفربول وساوثهامتون والنتيجة تشير إلى تقدم الأخير بنتيجة 1-0 على الرغم من الفرص المهدرة من جانب لاعبي الريدز.

انتهى الشوط الأول بين الفريقين التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، تقدم اصحاب الارض بهدف مبكر قبل ان يتعادل الأحمر عن طريق نابي كيتا.